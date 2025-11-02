Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án lớn, nhà ở xã hội

Thay đổi đáng kể nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Theo các báo cáo, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết 68, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân. Tinh thần khởi sự kinh doanh được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ (Ảnh: VGP).

Loạt nghị quyết, nghị định được thông qua là minh chứng rõ nét, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước, chuyển từ tư duy "xin - cho" sang "kiến tạo - hỗ trợ - phục vụ".

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hành động cụ thể trong rà soát rào cản pháp lý, thuế, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nguồn nhân lực…

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Lũy kế đến hết ngày 24/10, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Khẩn trương ban hành nghị định về hỗ trợ lãi suất 2% cho dự án xanh, tuần hoàn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khối lượng công việc còn nhiều trong khi chỉ còn 2 tháng là hết năm 2025, Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền để quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 68; tạo đồng thuận, nhận thức cao về vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới; kiểm soát tiến độ triển khai các chương trình hành động, bảo đảm có sản phẩm cụ thể.

Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương.

Thủ tướng phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ảnh: VGP).

Đối với đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng, Thủ tướng cho biết các bộ, các ngành đã chuẩn bị rất tích cực và làm việc với các doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, yêu cầu Bộ Xây dựng nhanh chóng trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện và trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11. Đồng thời, các nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án tuần hoàn, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cũng được yêu cầu hoàn tất trong tháng 11.

Ngoài ra, nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần được hoàn thành trong tháng 12. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành cùng chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong cũng cần phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12.

Bộ cũng cần trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị trong tháng 12. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế trong tháng 11. Bên cạnh đó bổ sung cơ chế chính sách cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất tại cụm công nghiệp.