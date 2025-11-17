Có người ngất xỉu trong cơn hỗn loạn chen lấn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Từ chiều 16/11, người dân đã đến sớm trước 1 ngày để giữ chỗ nộp hồ sơ ở dự án CT3, khu đô thị Kim Chung (Hà Nội). Khung cảnh tranh chấp, cãi vã, chen chúc kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Càng gần đến 8h ngày 17/11, người dân càng áp sát khu vực cổng vào tiếp nhận hồ sơ. Tiếng tranh cãi, la hét, đùn đẩy bắt đầu lớn dần. Tấm biển yêu cầu xếp hàng lấy số thứ tự bị người dân kéo xuống.

Một người đàn ông trèo lên cửa sổ phòng bảo vệ như muốn chỉ đạo dòng người đang hỗn loạn. Lúc này, giữa đám đông có 1 người ngất xỉu. Tất cả hô hoán để đưa người này ra ngoài. Công an cũng cố gắng can thiệp.

Khung cảnh chen chúc trước điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3, khu đô thị Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Do người dân đứng quây kín cổng, cơ quan chức năng muốn vào trong trụ sở làm việc, buộc phải đi bằng cổng phụ.

Đến 8h, điểm tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở dự án CT3 khu đô thị Kim Chung bắt đầu mở cửa. Danh sách mọi người tự lập từ tối hôm trước đã không còn ý nghĩa. Ai đứng sát cổng được vào trước.

Thấy vậy, ông T. (75 tuổi, phường Xuân Đỉnh) - người đã xếp hàng theo thứ tự từ tối hôm qua - thấp thỏm rồi bỏ chiếc ghế nhựa ở lại, hòa vào đám đông kia, luồn lách, đi lên.

Ông T. kể đi xếp hàng từ tối 16/11, mệt quá nhưng vẫn phải cố vì con cháu. “Con trai với con dâu tôi sáng nay phải đi làm, đang làm cho công ty của Nhật ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Nếu mua được nhà thì mừng quá, đi bộ cũng tới chỗ làm”, ông T. tâm sự.

Một nhóm kiểm tra lại hồ sơ ngay giờ điểm tiếp nhận mở cửa (Ảnh: Văn Hưng).

Không khí hỗn loạn vẫn chưa được kiểm soát khi dòng người vẫn tiếp tục chen lấn, xô đẩy nhau. Đại diện xã Thiên Lộc và chủ đầu tư lúc này phải ra đứng trước cổng tiếp nhận để giải thích cho người dân. Theo đại diện UBND xã Thiên Lộc, hôm nay chỉ xếp hàng để lấy số thứ tự.

Cán bộ sẽ ghi lại, đăng ký danh sách và viết phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua từ ngày 17/11 đến 3/1/2026, còn rất dài nên người dân không phải lo lắng.

Cùng lúc, những người vào trong sớm bắt đầu đi ra từ cổng sau. Mọi người vây lại hỏi han thì được biết mới chỉ lấy số thứ tự chứ không phải nộp hồ sơ. Cứ 50 số thứ tự sẽ được hẹn vào một buổi để nộp hồ sơ sau. Ví dụ số 1-50 sẽ được hẹn nộp vào chiều 17/11, số 51-100 được hẹn vào sáng 18/11.

Đến 9h30, lượng người tập trung đã giảm đáng kể nhưng vẫn bị tắc ở lối vào do lực lượng chức năng chỉ cho từng cá nhân đi qua.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, CT3 có tổng số 1.104 căn hộ, trong đó 589 căn để bán. Giá bán căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2.