TPHCM, Đồng Nai mở bán loạt nhà ở xã hội

Cùng với cả nước, một số địa phương khu vực phía Nam cũng đồng loạt công bố thông tin mở bán, nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Tại TPHCM, Sở Xây dựng công bố thông tin dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên thuộc Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt tại phường Tân Hiệp. Dự án có 936 căn hộ để bán với diện tích từ 32m2 đến 62m2.

Giá bán tạm tính là 22 triệu đồng/m2, đã bao gồm 5% VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, giá bán thấp nhất cho mỗi căn nhà ở xã hội là 704 triệu đồng, cao nhất gần 1,3 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký từ ngày 27/11 đến ngày 7/12. Khu nhà ở xã hội cao tầng này gồm 3 khối chung cư cao 18 tầng, tiến độ thực hiện đến tháng 6/2027.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên (Ảnh: CĐT).

Tại Đồng Nai, Sở Xây dựng công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành. Giá bán tại tòa E gần 21,7 triệu đồng/m2; giá bán ở tòa F gần 21 triệu đồng/m2. Giá bán này đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí bảo trì, chi phí quản lý và vận hành nhà chung cư.

Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành. Dự án có 4 khối nhà ở xã hội với số lượng 628 căn hộ, diện tích từ 48m2 đến 77m2. Doanh nghiệp công bố gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đợt 1 từ ngày 14/10 đến 15/12, số lượng 314 căn hộ.

Trước đó vào đầu tháng 11, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh, Đồng Nai cũng đã tổ chức buổi lễ bốc thăm mua.

Cụ thể, khách hàng bốc thăm quyền mua 168 căn nhà ở xã hội - đều là nhà ở liên kế đều đã hoàn thành xây dựng, giá bán hơn 9,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế 5%, chưa bao gồm phí bảo trì). Dự án này có quy mô hơn 1.000 căn nhà xã hội. Chủ đầu tư đã xây dựng xong 592 căn nhà liên kế, đang thi công 456 căn nhà ở xã hội dạng chung cư.

Tại dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng, TPHCM được giao xây nhà ở xã hội nhiều nhất cả nước, hơn 194.000 căn giai đoạn 2025-2030. Lý do chính TPHCM được giao nhiều, tăng mạnh là thành phố đã sáp nhập 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, trước hợp nhất, con số TPHCM được giao là 69.700 căn.

Cùng thời gian này, Đồng Nai cũng được giao chỉ tiêu gần 64.700 căn, xếp sau Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh; nhiều hơn Phú Thọ, Hải Phòng.