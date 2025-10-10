Doanh nghiệp tư nhân chung tay “kiến quốc” tại ViPEL 2025

Ngày 10/10, Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

ViPEL đã tập hợp lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, hình thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Với cấu trúc đa dạng, kết nối doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực, mô hình này tạo nên một hệ sinh thái hành động hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam.

Tại các phiên họp buổi sáng, hơn 500 doanh nghiệp đã tham gia thảo luận trong khuôn khổ 4 Ủy ban chuyên môn và Diễn đàn Nữ doanh nhân ViPEL. Các doanh nghiệp đã cùng nhau nhận diện các "bài toán lớn" của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội đột phá và đề xuất những dự án mang tinh thần hợp tác công - tư.

Nhiều sáng kiến quan trọng đã được đưa ra. Cụ thể, Ủy ban 1 đề xuất hình thành Liên minh Kinh tế Tầm thấp (LAE) trong lĩnh vực công nghệ mới nổi. Ủy ban 2 đề xuất dự án quy mô lớn như Trung tâm hàng hải thế giới tại TPHCM hay điện gió ngoài khơi Nam Bộ... thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong các dự án hạ tầng chiến lược.

Tại Ủy ban 3 về công nghiệp chế tạo, "Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam" ra đời với kỳ vọng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và tối ưu chuỗi sản xuất. Trong khi đó, Ủy ban 4 về phát triển nguồn lực và dịch vụ lại chung tay tạo ra các dự án gia tăng chất lượng các ngành dịch vụ gắn với tiêu chí "Làm cho người dân Việt Nam vui hơn, nhiều nụ cười hơn" qua hình thức hợp lực công - tư.

Các đại biểu tham dự phiên đối thoại của Ủy ban 3 sáng 10/10 (Ảnh: BTC).

Để sáng kiến ViPEL và tinh thần "3 cùng" - Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc, cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm - thực sự đi vào cuộc sống, Hội đồng điều hành ViPEL đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan tham mưu cơ chế thí điểm mô hình "Công - tư đồng kiến quốc”.

Đề xuất này được kỳ vọng sẽ mở ra hành lang pháp lý cho việc triển khai các cơ chế hợp tác mới, cho phép lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, trao quyền dẫn dắt cho doanh nghiệp tư nhân uy tín trong các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, đi đôi với cơ chế giám sát minh bạch, loại bỏ tư duy xin - cho".

Chiều cùng ngày, Phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân sẽ diễn ra với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp cùng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền móng.

Phiên đối thoại của Ủy ban 2 sáng 10/10 (Ảnh: BTC).

Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã cùng phối hợp, triển khai mô hình ViPEL một cách thực chất, hiệu quả nhất như Thủ tướng yêu cầu.