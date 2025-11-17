Hàng trăm người thức trắng đêm, cãi vã nảy lửa để giữ chỗ mua nhà ở xã hội

Dù 8h ngày 17/11 chủ đầu tư mới nhận hồ sơ, nhưng ngay từ tối hôm trước, hàng trăm người đã tập trung trước cửa Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc (Hà Nội) để xếp hàng, chia nhóm, lên kế hoạch điểm danh với hi vọng được một suất mua nhà ở xã hội.

Trong đêm, những người đến xếp hàng sớm lập thành một nhóm để điểm danh, lần một lúc 21h ngày 16/11, lần hai lúc 0h và lần ba lúc 4h. Liên minh này tin rằng đến giờ mở cửa, cứ theo danh sách mà mọi người bước vào trong, đảm bảo công bằng.

Số thứ tự trong danh sách viết tay lên đến 330 người, nhóm tự quy định những ai không có mặt ở lần điểm danh thứ ba sẽ bị gạch tên, hoặc bị lùi 10 đơn vị.

Sau lần điểm danh thứ hai, một phần nhóm di chuyển đi ăn uống và nghỉ ngơi. Những người ở vị trí sát cổng Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc thì nhất quyết không đi vì tin rằng mình đang có vị trí đẹp.

Nhiều người nằm giữ chỗ và kiên quyết không rời đi (Ảnh: Văn Hưng).

Lúc này, tiếp tục có hàng chục, hàng trăm người mới đến lấp vào chỗ những người đã rời đi trước đó. Nhóm này không đồng ý việc tự lập danh sách điểm danh.

Sát giờ điểm danh lần ba (4h), mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Khi đại diện nhóm lập danh sách phát biểu, liên tục có những âm thanh gây gián đoạn, nói xéo.

“Chúng tôi nhóm 1 đây”; “Lùi làm gì, gạch bỏ tên luôn đi”; “Thôi xé đi, phải chủ đầu tư đâu mà đòi điểm danh”; “Sang nhóm này đi, mới có 13 người thôi”; “Ông thích căn nào lấy luôn đi”; “Cứ có bừa lên”… là những âm thanh phát ra xung quanh.

Nhóm những người đến sớm kêu gọi điểm danh lần hai (Ảnh: Văn Hưng).

Đáp lại, đại diện điểm danh liên tục yêu cầu những người khác giữ trật tự, bình tĩnh, không được phép gây rối. Lần điểm danh thứ hai liên tục bị gián đoạn.

Phải mất hơn 30 phút, lần điểm danh thứ ba mới hoàn thành.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhóm tự xưng được chủ đầu tư ủy quyền đứng lên định điểm danh. Nhóm này cho biết có khoảng 60 thành viên, thành lập từ trước và cam kết đảm bảo công bằng cho mọi người.

Lúc này, tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn. Nhóm điểm danh trước đó và nhiều người không cho nhóm này tiếp tục nói. Sau cùng, nhóm phải dừng lại và cho rằng không tôn trọng bất cứ danh sách nào, chỉ dựa vào may mắn của mỗi người.

Ngay khi nhóm 330 người điểm danh xong, một người đàn ông đứng lên và kêu gọi điểm danh nhóm của mình (Ảnh: Văn Hưng).

Vào lúc 8h, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc sẽ mở cửa và bắt đầu nhận hồ sơ.

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, CT3 có tổng số 1.104 căn hộ, trong đó 589 căn để bán. Giá bán căn hộ (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2.