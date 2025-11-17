Ngoài CT3 Kim Chung, Hà Nội còn các dự án nhà ở xã hội nào?

Cảnh hàng trăm người chen lấn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội), cho thấy nhu cầu an cư tại Thủ đô vẫn còn rất lớn. Sau khi lấy số thứ tự và nộp hồ sơ, người mua nhà sẽ chờ thêm khoảng 3 tháng xem có được duyệt hay không, nếu vượt qua mới đi bốc xem có trúng hay không.

Không phải ai cũng gặp may mắn. Như chủ đầu tư dự án CT3 khu đô thị Kim Chung đang bán 589 căn nhà ở xã hội, giả sử chỉ tiêu hồ sơ khoảng 3.000 hồ sơ, thì tỷ lệ sở hữu nhà thành công của người mua sau vòng hồ sơ chưa đến 20%.

Người dân chen chúc vào nộp hồ sơ tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung vào sáng 17/11 (Ảnh: Văn Hưng).

Thực ra, cơ hội cho những người mua “hụt” chưa hẳn đã hết. Họ có thể rút hồ sơ và đăng ký tại các dự án khác. Đặc biệt khi Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm, vẫn còn một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.

Dự án xây dựng khu nhà ở đô thị Kim Hoa

Vị trí dự án tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ (nay là xã Tiến Thắng). Dự án đã qua thời điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ công trình CT1, CT3, CT4 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ ngày 25/11.

Dự án gồm 720 căn hộ, trong đó có 648 căn để bán và 72 căn cho thuê mua. Trong đợt thu hồ sơ đầu tiên có 408 căn được bán với giá gần 20 triệu đồng/m2; 72 căn cho thuê mua với giá 244.515 đồng/m2/tháng.

Dự kiến, thời điểm bàn giao căn hộ là vào cuối năm 2026.

Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh

Vị trí dự án tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên cũ (nay là phường Bồ Đề). Dự án đã qua thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ: công trình CT1 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ ngày 24/11; công trình CT2, CT3 dự kiến bắt đầu ký hợp đồng từ ngày 26/1/2026.

Vị trí dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Dự án gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng, tương ứng với 1.951 căn hộ. Trong đó, 1.765 căn để bán với giá là 29,4 triệu đồng/m2. Số căn còn lại là thuê mua, mức giá là 346.701 đồng/m2/tháng.

Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2027.

Dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh

Vị trí dự án trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cũ (nay là xã Đông Anh) do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Công trình gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng số căn hộ là 466 căn, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua. Diện tích các căn từ 40m2 đến 76,6m2.

Đáng chú ý, dự án này không cho thuê nhà ở xã hội và bán căn hộ thương mại. Mức giá bán căn hộ là 20,6 triệu đồng/m2. Giá thuê mua là 288.527 đồng/m2/tháng. Thời điểm dự án hoàn thành là quý IV/2026.

Thời gian nhận hồ sơ là từ 21/10 đến 25/11.

Dự án nhà ở xã hội N01 Hạ Đình

Vị trí dự án tại phường Thanh Liệt (trước là xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ). Dự án có quy mô cao 25 tầng, tương ứng với 440 căn hộ. Trong đó, 365 căn là nhà ở xã hội và 75 căn là nhà ở thương mại.

Riêng với nhà ở xã hội, 255 căn dành để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Giá bán là 25 triệu đồng/m2. Giá cho thuê là 150.000 đồng/m2/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng. Dự án sẽ thu hồ sơ trong quý IV và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ngoài các dự án nêu trên, dự kiến vào đầu năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cho mua, thuê mua nhiều dự án nhà ở xã hội khác.

Danh sách gồm dự án nhà ở xã hội Hacinco Đại Kim Nguyễn Xiển, trên ô đất CT4 và CT5 Khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Xiển, phường Hoàng Mai; dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Thanh Hà B Cienco5, phường Phú Lương, xã Bình Minh; dự án nhà ở xã hội 321 Vĩnh Hưng, số 4-6-8 ngõ 321 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng.

Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Tây Nam Kim Giang, tại Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, phường Hoàng Mai; dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Newlife Vân Canh, tại ô đất CT M2 Khu đô thị mới Vân Canh, xã Hoài Đức; dự án nhà ở xã hội X2 Trần Phú, tại ô đất X2 phường Hoàng Mai.

Ngoài ra, còn có dự án nhà ở xã hội Tây Nam Mễ Trì, phường Từ Liêm; dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và 2, xã Đông Anh; dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Đặng Xá 2, xã Gia Lâm và Thuận An.