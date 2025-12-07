Những điều "lạ" ở loạt doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốc

Chủ doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốc bị tố đi vay 30 triệu xong trốn

Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng về một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery - doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tạp chí cho biết Discovery có công nợ với tạp chí và rất lâu chưa thanh toán. Đơn vị đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, nhưng ngày 25/8, TAND Khu vực 2 (Hà Nội) thông báo “thương lượng việc rút đơn yêu cầu phá sản”. Do tranh chấp pháp lý này, tạp chí cử người xác minh thông tin về Tập đoàn Discovery và Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Nguyễn Nam Thiều.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Discovery Group (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Kết quả cho thấy văn phòng tại Hà Nội thường xuyên đóng cửa, hiếm khi có nhân viên; chi nhánh tại TPHCM đã ngừng hoạt động hơn một năm vì nợ tiền thuê và đến nay vẫn chưa thanh toán.

Trong nhiều năm doanh nghiệp hầu như không phát sinh doanh thu, đồng nghĩa với việc không phát sinh nghĩa vụ thuế. “Cá nhân Nguyễn Nam Thiều đi vay từng người từ 30 triệu đồng, 50 triệu đồng... không trả và đang trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với nhiều tổ chức, cá nhân”, nội dung nêu.

Hồ sơ công ty chuyên viết thuê báo cáo nhưng lại xin làm đường sắt cao tốc

Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam là một trong 5 doanh nghiệp dự cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hôm 27/11.

Theo Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào cuối năm 2020 với vốn điều lệ 369 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Thắng, sinh năm 1954 (địa chỉ đăng ký thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đăng ký tới 84 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Các lĩnh vực doanh nghiệp cho biết đang đầu tư gồm các dự án xã hội, xóa đói giảm nghèo; công nghệ; công nghiệp; phát triển bất động sản; tư vấn và môi giới tài chính, công nghệ…

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Tuy nhiên, phần danh mục dự án lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với dự án công nghệ, doanh nghiệp giới thiệu duy nhất dịch vụ là thiết kế PowerPoint.

Với dự án thương mại và sản xuất, doanh nghiệp này đưa ra dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập. Doanh nghiệp tự giới thiệu đã viết thuê 7 năm nay, đội ngũ phần lớn có bằng Tiến sĩ. Trong khi đó, hiện chưa tìm thấy dự án bất động sản nào của công ty này.

Quốc Cường Gia Lai xoay xở sao để trả hơn 1.783 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát?

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đang lấy ý kiến cổ đông về phương án thu xếp tài chính để thanh toán khoản nợ gần 2.883 tỷ đồng liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Hiện, QCG đã thanh toán được 1.100 tỷ đồng từ nguồn ứng trước chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Để thu xếp khoản tiền gần 1.783 tỷ đồng còn lại và hoàn trả các khoản đã huy động trước đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) QCG trình cổ đông thông qua hai phương án huy động vốn chủ yếu.

Chuyển nhượng tài sản: Chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.

Hợp tác chiến lược: Hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản bất ngờ bỏ ngành nghề massage

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (công ty của ông Lê Thanh Thản) vừa cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, số lượng ngành nghề kinh doanh giảm từ 98 xuống còn 97.

Ở danh mục cũ, doanh nghiệp đăng ký ngành “Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)”, mã ngành 9610.

Ông Lê Thanh Thản (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại danh mục mới, mã ngành 9610 chuyển thành “Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú”. Nhóm ngành tương tự trước đây được chuyển thành mã 9623 với nội dung “Dịch vụ spa và xông hơi”. Đáng chú ý, từ “massage” không còn xuất hiện trong danh mục mới.

Vingroup bỏ một ngành dịch vụ khỏi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: VIC) vừa hoàn tất đăng ký 81 ngành nghề kinh doanh, bổ sung 15 ngành nghề so với trước đây. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục để Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê là ngành nghề kinh doanh chính.

Đáng chú ý, ở khối ngành cũ, mã ngành 9610 “Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)” hiện không còn. Thay vào đó, nhóm ngành tương tự là mã 9622 “Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao)” và mã 9623 “Dịch vụ spa và xông hơi”.

Trong khi đó, một số ngành nghề mới của Vingroup trong lần cập nhật này là Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710); Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511)…

K+ lỗ hàng nghìn tỷ đồng trước khi dừng hoạt động tại Việt Nam

Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp gói 5 kênh K+ trên hạ tầng truyền hình của đơn vị này kể từ ngày 1/1/2026 do Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam - đơn vị vận hành K+ quyết định ngừng cung cấp gói kênh này tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính cho thấy đơn vị vận hành K+ lỗ liên tục nhiều năm do khó khăn nội tại và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường truyền hình trả tiền. Năm 2019, đơn vị sở hữu truyền hình K+ đạt doanh thu thuần 1.160 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế hơn 246 tỷ đồng.

K+ đã đóng cửa nhiều đại lý tại Việt Nam (Ảnh: K+).

Đến năm 2020, doanh thu thuần của VSTV đạt 1.055 tỷ đồng, giảm 9% và lỗ sau thuế tăng gần 8% lên 265 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020, doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 3.500 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm hơn 3.200 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu tăng nhẹ 2% lên 1.071 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế tăng gần 30% lên 342 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, đơn vị sở hữu K+ đã ghi nhận tổng lỗ lũy kế hơn 3.890 tỷ đồng.

Tập đoàn Nhật Bản muốn chi 4.700 tỷ đồng “thâu tóm” chủ bút bi Thiên Long?

Ngày 4/12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG), thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT) - đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập và các cộng sự. Sau đó, tập đoàn Nhật Bản cũng sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường.

Nếu thành công, Kokuyo dự kiến nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con. Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ yên (4.700 tỷ đồng), tương ứng khoảng 82.000 đồng/cổ phiếu, được Kokuyo dùng vốn tự có để chi trả. Hai công ty liên kết của Thiên Long là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC không nằm trong thương vụ.

Hồ sơ công ty sản xuất đậu phộng Tân Tân

Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TPHCM). Tuy nhiên trên website, doanh nghiệp tự giới thiệu đã có hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Năm 1984, doanh nghiệp xuất phát điểm là một cơ sở chế biến đậu phộng chiên. Đến năm 1997, cơ sở này xây dựng nhà máy và văn phòng mới tại tỉnh Bình Dương cũ với diện tích trên 45.000m2, mở rộng bộ máy nhân sự lên hơn 800 nhân viên.

Cũng từ đó, công ty mở rộng quy mô kinh doanh trong nước với hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ, ở hầu hết siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước.

Tân Tân cũng đã xuất khẩu thành công đến các thị trường trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nigeria, Cuba…

Thời điểm thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của Tân Tân là 80 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quốc Tân sở hữu 80% cổ phần, bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người sở hữu 10%.

Ông Tân và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Về ngành nghề, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chính là sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Cụ thể, sản xuất, gia công hàng nông sản gồm đậu phộng, hạt điều, rau quả, chè, cà phê; chế biến thực phẩm, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh gồm bánh pizza, thạch dừa, rau câu, thức uống chiết xuất từ rong biển.

Tân Tân đăng ký thêm 16 ngành nghề kinh doanh khác, có thể kể đến trồng cây; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; buôn bán thực phẩm; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…