Quốc Cường Gia Lai xoay xở sao để trả hơn 1.783 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát?

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thu xếp tài chính để thanh toán khoản nợ khổng lồ liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Theo bản án được công bố, QCG có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển tại TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc công ty - dự kiến được ủy quyền thực hiện các công việc liên quan

Để thu xếp khoản tiền gần 1.783 tỷ đồng còn lại và hoàn trả các khoản đã huy động trước đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) QCG trình cổ đông thông qua hai phương án huy động vốn chủ yếu.

Chuyển nhượng tài sản: Chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.

Hợp tác chiến lược: Hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Để đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ triển khai, HĐQT đề xuất cổ đông trao quyền quyết định chi tiết các giao dịch phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) hoặc người được ông ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện các công việc liên quan đến phương án tài chính này trong năm nay.