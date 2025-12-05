Quốc Cường Gia Lai xoay xở sao để trả hơn 1.783 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát?
(Dân trí) - Quốc Cường Gia Lai dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết; hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thu xếp tài chính để thanh toán khoản nợ khổng lồ liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.
Theo bản án được công bố, QCG có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển tại TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.
Để thu xếp khoản tiền gần 1.783 tỷ đồng còn lại và hoàn trả các khoản đã huy động trước đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) QCG trình cổ đông thông qua hai phương án huy động vốn chủ yếu.
Chuyển nhượng tài sản: Chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.
Hợp tác chiến lược: Hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.
Để đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ triển khai, HĐQT đề xuất cổ đông trao quyền quyết định chi tiết các giao dịch phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) hoặc người được ông ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện các công việc liên quan đến phương án tài chính này trong năm nay.
Về khoản nợ giữa Quốc Cường Gia Lai và bà Trương Mỹ Lan, năm 2017, Công ty Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua - bán dự án Bắc Phước Kiển (Nhà Bè cũ, TPHCM) với giá gần 2.883 tỷ đồng. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT thời kỳ đó đã dùng số tiền này để trả nợ ngân hàng.
Sau đó, 2 bên xảy ra tranh chấp, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã phán Quốc Cường Gia Lai thắng kiện, không phải hoàn trả khoản tiền đã nhận.
Tuy nhiên, khi vụ án Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Tòa án nhân dân TPHCM đã hủy phán quyết của VIAC và buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.883 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển. Doanh nghiệp đồng ý trả tiền đã nhận.
Sau khi đảm nhận vị trí tổng giám đốc, ông Nguyễn Quốc Cường tuyên bố xoay dòng tiền trả nợ bằng cách thoái vốn các dự án thủy điện, xử lý hàng tồn kho, phát triển dự án Marina Đà Nẵng.
Theo kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra, việc trả nợ sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ quý III năm nay và kết thúc vào nửa đầu năm 2027. Nếu dòng tiền ổn định, công ty có thể thanh toán sớm hơn để lấy lại dự án "sống còn".
Trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp phát sinh các khoản vay từ bên liên quan. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp vay bà Lại Thị Hoàng Yến và ông Lầu Đức Huy lần lượt gần 507 tỷ đồng và hơn 527 tỷ đồng. Bà Yến là con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và ông Huy là em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu công ty đạt 354 tỷ đồng, tăng 46% còn lợi nhuận sau thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này còn cách xa mục tiêu cả năm.