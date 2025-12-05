Vingroup bỏ một ngành dịch vụ khỏi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong bản công bố này, doanh nghiệp cho biết chủ yếu các ngành nghề kinh doanh có cập nhật thêm/bỏ hoặc gộp/tách.

Theo đó, Vingroup hoàn tất đăng ký 81 ngành nghề kinh doanh, bổ sung 15 ngành nghề so với trước đây. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục để Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê là ngành nghề kinh doanh chính.

Đáng chú ý, ở khối ngành cũ, mã ngành 9610 “Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)” hiện không còn.

Thay vào đó, nhóm ngành tương tự là mã 9622 “Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao)” và mã 9623 “Dịch vụ spa và xông hơi”.

Một số ngành nghề kinh doanh cũ của Vingroup, trong đó có dịch vụ massage (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, một số ngành nghề mới của Vingroup trong lần cập nhật này là Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710); Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511)…

Liên quan đến cổ phiếu VIC, từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng giá hơn 6,4 lần, lên 260.400 đồng/cổ phiếu vào cuối tuần qua. Trong 10 phiên gần nhất từ ngày 17/11, cổ phiếu liên tiếp giữ sắc xanh và đóng góp lớn cho chỉ số chung của thị trường. Vốn hóa Vingroup cũng vươn lên mạnh mẽ, sánh ngang với quy mô của nhiều ngân hàng quốc doanh.

Nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đã vọt lên 23,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp hơn 5 lần so với cuối năm trước. Ông đồng thời lọt vào vị trí thứ 97 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật theo thời gian thực.

Ngày 8/12 tới đây, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chốt danh sách nhận cổ phiếu để tăng vốn.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới để đưa vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt hơn 77.000 tỷ đồng.

Thương vụ này được đánh giá mang tính chất lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay. Với quy mô trên, doanh nghiệp của tỷ phú Vượng sẽ trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas...