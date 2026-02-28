Người mua bạc vía Thần Tài đã lãi 8-9 triệu đồng/kg, bắt đầu chốt lời

Ngày 28/2, thị trường bạc trong nước nối dài đà tăng, đồng pha với xu hướng đi lên của giá thế giới.

Tại các thương hiệu lớn, bạc miếng đang được giao dịch quanh mức 3,5-3,6 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá bạc miếng loại 1 lượng tăng khoảng 4,4%, biên độ chênh lệch giữa các doanh nghiệp không đáng kể.

Ở phân khúc bạc kg, mức tăng ghi nhận lên tới hàng triệu đồng mỗi kg so với ngày trước, song giá niêm yết giữa các đơn vị có sự khác biệt. Chẳng hạn, Ancarat mua vào 93,2 triệu đồng/kg và bán ra 96 triệu đồng/kg; trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá bán 96,34 triệu đồng/kg.

Bảng giá bạc trong nước hôm nay 28/2 tại một cửa hàng lớn tại TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Đại diện Ancarat cho biết giao dịch trên thị trường vẫn khá sôi động, trong đó xuất hiện xu hướng nhà đầu tư bắt đầu chốt lời sau nhịp tăng mạnh những ngày gần đây.

So với ngày vía Thần Tài (26/2), giá mỗi kg bạc đã tăng thêm khoảng 8-9 triệu đồng. Những người mua ở vùng giá 88-90 triệu đồng/kg hiện ghi nhận mức sinh lời đáng kể.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc chốt tuần ở mức 93,91 USD/ounce, tăng 6,23% so với phiên trước. Đây là nhịp tăng mạnh, đưa giá kim loại này lên mức cao nhất trong khoảng một tháng và phục hồi đáng kể so với đáy 67 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1.

Giới phân tích nhận định, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran leo thang, thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng và bạc. Riêng trong tháng 2, giá bạc đã tăng khoảng 38% so với mức đáy 67 USD/ounce sau cú sụt giảm mạnh từ đỉnh 121 USD/ounce trước đó.

Ngoài yếu tố trú ẩn an toàn, bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp gia tăng trên toàn cầu. Trên Kitco News, ông Nate Miller - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs - cho biết dù thị trường kim loại quý biến động mạnh, nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn.