Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu: Doanh nghiệp lên tiếng

Tối 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo báo chí về hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho biết một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đã tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25/3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tất cả cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3. Doanh nghiệp này nói vẫn bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động. Khách hàng yên tâm về giá trị tài sản đã và đang được giao dịch.

"Chúng tôi cam kết nhất quán chất lượng sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định. Các yếu tố này là cơ sở cốt lõi để xác định giá trị của sản phẩm trên thị trường", doanh nghiệp thông tin.

Công an xuất hiện tại cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), chức vụ Giám đốc.

Doanh nghiệp này giới thiệu hiện tại có 3 cơ sở kinh doanh chính tại Hà Nội (số nhà 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy) với hơn 200 điểm bán trên toàn quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 25/3, cả 3 cơ sở kinh doanh chính của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội đều đóng cửa bất thường, cùng với sự xuất hiện của lực lượng công an.

Tính đến tháng 6/2024, vốn điều lệ của Bảo Tín Minh Châu là 300 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông Vũ Minh Châu là 96,72%. Cổ đông còn lại là ông Vũ Phương Nam.