Giá xăng dầu giảm mạnh, RON 95 giảm gần 4.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm mạnh

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 14h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 2.040 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 3.890 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 28.070 đồng/lít và xăng RON 95 là 29.950 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.770 đồng/lít còn 37.890 đồng/lít, dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít còn 36.350 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.360 đồng/lít còn 20.240 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Trong 8 kỳ điều hành giá gần đây, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã liên tiếp chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạ nhiệt đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Nguồn cung đảm bảo

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, đến ngày 24/3, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4, đầu tháng 5.

Trong khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý khẳng định dù chịu áp lực lớn từ biến động quốc tế, mức tăng giá xăng dầu trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới. Giá xăng RON 95-III và dầu diesel tăng lần lượt 37% và 45%, trong khi mức tăng tương ứng của giá thế giới lên tới 63,3% và 71,8%.

"So với khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới, cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp điều hành trong việc "hạ nhiệt" tác động từ thị trường thế giới", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng, theo dõi sát diễn biến quốc tế để kịp thời điều chỉnh kịch bản điều hành phù hợp.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng kiến nghị các giải pháp về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc chủ động kịch bản, linh hoạt điều hành và phối hợp hiệu quả các công cụ chính sách sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để giữ vững ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước những biến động khó lường của thế giới.