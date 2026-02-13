Một ngày giá bạc giảm hơn 6 triệu đồng/kg, dân đổ xô đi mua

Những ngày cận Tết Nguyên đán, bên cạnh nhu cầu mua sắm thực phẩm, hoa kiểng, nhiều người dân tại các địa phương cũng gia tăng tích lũy bạc, khiến thị trường kim loại quý này trở nên sôi động.

Xu hướng trên diễn ra trong bối cảnh giá bạc tăng mạnh trong năm qua, dần được xem như một kênh tích lũy mới bên cạnh vàng. Hiện giá bạc đang điều chỉnh theo xu hướng thị trường quốc tế, qua đó kích hoạt tâm lý tranh thủ mua vào của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân.

Khảo sát của phóng viên Dân trí cho thấy bạc miếng SJC đang được niêm yết quanh mức 3,1-3,2 triệu đồng/lượng; trong khi bạc thỏi loại 1 kg dao động khoảng 82,88–85,44 triệu đồng/kg (giá mua - bán).

Trên thị trường, các thương hiệu lớn giao dịch với nhiều mức giá khác nhau, trong đó giá mua vào cao nhất lên tới khoảng 87 triệu đồng/kg và giá bán ra cao nhất khoảng 89 triệu đồng/kg.

Xu hướng chung cho thấy giá bạc miếng giảm hơn 3 triệu đồng/kg so với trước đó, thậm chí có nơi ghi nhận mức giảm trên 6 triệu đồng/kg chỉ sau một phiên giao dịch.

Giá bạc trên thị trường thế giới (Ảnh: Kitco).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh mức 77,09 USD/ounce. Cùng xu hướng điều chỉnh, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 3 giảm về 82,32 USD/ounce, mất 1,6 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,91%.

Giá bạc suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ vượt kỳ vọng, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế phần nào nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì ở mức cao.

Dù điều chỉnh ngắn hạn, nhiều chuyên gia tiếp tục đưa ra đánh giá tích cực đối với bạc nhờ nguồn cung hạn chế cùng hoạt động mua ròng từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.

Theo nhận định đăng tải trên Kitco, ông Gregory Shearer - Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại Quý tại J.P. Morgan - cho rằng nhu cầu đầu tư vẫn là động lực chính chi phối diễn biến giá trong ngắn hạn, đồng thời mặt bằng giá bạc đang hình thành vùng đáy cao dần.

Ông Shearer nhấn mạnh, dù bạc không có lực cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương như vàng, nhu cầu toàn cầu - đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ – sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác lập vùng hỗ trợ sau các nhịp điều chỉnh gần đây. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc tăng mạnh và ảnh hưởng đáng kể tới toàn bộ nhóm kim loại, đây được xem là yếu tố xúc tác quan trọng đối với giá bạc trong thời gian tới.

Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất, Silver Institute cho biết lực đỡ lớn nhất của bạc đến từ tình trạng mất cân đối cung - cầu, với triển vọng thâm hụt có thể kéo dài đến hết năm 2026. Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường bạc sẽ bước sang năm thứ sáu liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Bên cạnh đó, bộ phận nghiên cứu toàn cầu của J.P. Morgan Global Research dự báo giá bạc trong quý IV có thể đạt mức bình quân cao nhất khoảng 85 USD/ounce, song mức trung bình cả năm 2026 dự kiến quanh 81 USD/ounce. Sang năm 2027, giá bạc được kỳ vọng ổn định quanh ngưỡng 85 USD/ounce.