Dầu, vàng đồng loạt đảo chiều gắt sau động thái từ Mỹ

Sáng 23/3, giới đầu tư toàn cầu trải qua những giờ phút "đứng tim" khi giá dầu thô vọt qua 113 USD/thùng, còn vàng lao dốc đứt phanh xuống dưới 4.200 USD/ounce.

Thế nhưng, cục diện đã xoay chuyển 180 độ chỉ sau vài giờ. Một thông báo hoãn hành động quân sự tại Trung Đông đã lập tức kích hoạt làn sóng định giá lại tài sản trên toàn cầu, đưa thị trường vào một quỹ đạo hoàn toàn mới.

Dầu giảm sâu, vàng tăng trở lại sau phát biểu hoãn hành động quân sự tại Trung Đông của ông Trump (Ảnh: Getty).

Cú sập hầm 10% của "vàng đen"

Theo dữ liệu của Dow Jones Market Data, giá dầu Brent giao tháng 5 đóng cửa giảm tới 10,9%, lùi về mức 99,94 USD/thùng, cũng là mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10/3. Cùng lúc, hợp đồng dầu WTI cũng bốc hơi hơn 10%, lùi sâu xuống vùng 88 USD/thùng.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông thông báo hoãn các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Iran trong 5 ngày, nhờ vào những "cuộc trao đổi hiệu quả" giữa hai bên. Động thái hạ nhiệt này ngay lập tức thổi bay phần bù rủi ro địa chính trị vốn đang đẩy giá dầu lên đỉnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo đà giảm này có thể không bền vững. Theo Michael Lynch, Chủ tịch Strategic Energy & Economic Research, bình luận của ông Trump đang là yếu tố duy nhất chi phối thị trường lúc này. Nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả thực tế, giá dầu có thể nhanh chóng vọt qua mốc 100 USD/thùng một lần nữa.

Đồng quan điểm, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets là Naeem Aslam cho biết ông sẽ không vội bán khống dầu vào thời điểm này. Thực tế, các báo cáo cho thấy căng thẳng trong khu vực vẫn còn âm ỉ, và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể hoạt động bình thường trở lại.

Bí ẩn đằng sau cú rung lắc lịch sử của giá vàng

Trong khi dầu thô lao dốc vì tin tức địa chính trị, thị trường vàng lại trải qua một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Chiều 23/3, kim loại quý có lúc rơi tự do xuống 4.098 USD/ounce, đánh dấu mức giảm tuần mạnh nhất trong hơn 40 năm. Tuy nhiên, đến tối, lực cầu bắt đáy đã kéo vàng bật tăng hình chữ V, vượt trở lại mốc 4.400 USD.

Theo Kitco News, đằng sau cú sập hầm ban đầu không chỉ là tâm lý e ngại lạm phát, mà còn là một cuộc khủng hoảng tín dụng tư nhân trị giá 2.000 tỷ USD. Chuyên gia Gareth Soloway từ Verified Investing tiết lộ, các quỹ quản lý tài sản lớn như Morgan Stanley hay Cliffwater đang phải giới hạn tỷ lệ rút vốn của nhà đầu tư để duy trì thanh khoản.

Khi các quỹ này siết chặt dòng tiền, giới đầu tư đối mặt với lệnh gọi ký quỹ khổng lồ. Để bù đắp khoản lỗ, họ buộc phải bán tháo các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, và vàng chính là nạn nhân đầu tiên. Vàng đã bị bán ra như một tài sản rủi ro thay vì vai trò hầm trú ẩn an toàn truyền thống.

Bên cạnh đó, cú sốc lợi suất trái phiếu cũng tạo áp lực cực lớn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 4,2%, tương đương với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Theo ad-hoc-news, mức lãi suất thực cao đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khiến dòng tiền từ các quỹ ETF tại châu Âu liên tục bị rút ròng.

Rủi ro nguồn cung vẫn chực chờ

Bất chấp nhịp điều chỉnh hiện tại, các định chế tài chính lớn vẫn giữ góc nhìn thận trọng về bức tranh vĩ mô.

Theo Reuters, ngân hàng Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá trung bình dầu Brent năm 2026 thêm 8 USD, lên mức 85 USD/thùng. Ngân hàng này nhận định sự gián đoạn tại Eo biển Hormuz sẽ khiến lưu lượng vận chuyển chỉ đạt 5% mức bình thường trong nhiều tuần tới.

Thậm chí, Goldman Sachs còn đưa ra kịch bản rủi ro cực đoan. Nếu thị trường mất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong thời gian dài, giá Brent có thể chạm ngưỡng 135 USD/thùng. Cú sốc nguồn cung này hiện đang gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, đặc biệt là tại khu vực châu Á.

Đối với thị trường kim loại quý, chuyên gia Gareth Soloway gọi nhịp phục hồi hiện tại là "hiệu ứng Phượng Hoàng". Ông cho rằng những đợt rũ bỏ mạnh tay là bước đệm cần thiết để thanh lọc thị trường.

Khi cuộc khủng hoảng thanh khoản qua đi và câu chuyện mất giá tiền tệ trở lại tâm điểm, vàng sẽ tìm thấy động lực để chinh phục những đỉnh cao mới trong trung và dài hạn.

Thị trường lúc này vẫn đang nín thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ bàn đàm phán cũng như các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào khung thời gian 5 ngày sắp tới để xác định xu hướng dòng tiền.

Cập nhật giá đến 7h30 ngày 24/3 (giờ Việt Nam) cho thấy vàng đang được giao dịch ở 4.410 USD/ounce, dầu Brent neo tại 99,94 USD/thùng và dầu WTI là 89,48 USD/thùng.