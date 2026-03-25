Dầu thô mất mốc 100 USD, thị trường tài chính đảo chiều

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận biến động mạnh trong vòng 48 giờ qua. Giá dầu đảo chiều giảm nhanh trong phiên giao dịch sáng 25/3 sau khi xuất hiện các tín hiệu ngoại giao mới từ Washington.

Giá dầu giảm mạnh, mất mốc 100 USD/thùng

Theo Bloomberg, 2 loại dầu chủ chốt đều giảm hơn 5%. Dầu WTI của Mỹ có thời điểm xuống mức 87,51 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm về 98,03 USD/thùng, mất mốc 100 USD/thùng.

Diễn biến này diễn ra sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành đàm phán và các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận. Đồng thời, các cảnh báo trước đó liên quan đến khả năng tấn công hạ tầng năng lượng được rút lại. Ông cũng đề cập việc phía Iran đưa ra tín hiệu thiện chí liên quan đến dòng chảy năng lượng.

Theo The New York Times, Mỹ đã chuyển một đề xuất gồm 15 điểm thông qua Pakistan nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi đó, kênh Channel 12 của Israel cho biết Washington đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài một tháng.

Ngoài yếu tố địa chính trị, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô và xăng tại Mỹ tăng, góp phần gia tăng áp lực giảm giá.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng có động thái trấn an khi gửi thư tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), khẳng định các tàu không mang tính chất thù địch vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng trên thế giới.

Giá dầu thế giới vừa ghi nhận cú lao dốc hơn 5%, rơi khỏi mốc 100 USD/thùng nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông (Ảnh: CPG).

Thị trường "lệch pha" và phân mảnh sâu sắc

Trước khi ghi nhận mức giảm hơn 5%, thị trường dầu mỏ đã xuất hiện các tín hiệu biến động không đồng nhất, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các loại dầu thô. Diễn biến này cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu tác động cục bộ từ yếu tố địa chính trị.

Trong phiên sáng 25/3, dầu Murban (chuẩn UAE) giảm mạnh 11,3%, xuống còn 119,88 USD/thùng. Ngược lại, rổ dầu nhập khẩu của Ấn Độ tăng lên 157,04 USD/thùng, trong khi dầu Urals của Nga tăng hơn 9% do nhu cầu mua vào gia tăng.

Sự phân hóa này phản ánh tình trạng gián đoạn cục bộ, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz. Thị trường dầu mỏ không còn vận hành đồng bộ, mà chịu ảnh hưởng bởi rủi ro vận chuyển và nguồn cung tại từng khu vực.

Tại Ấn Độ, dù giá nhập khẩu dầu vượt 155 USD/thùng, Chính phủ vẫn duy trì chính sách kiểm soát giá bán lẻ xăng dầu. Biện pháp này góp phần hạn chế tác động đến người tiêu dùng, song tạo thêm áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp phân phối và nhà máy lọc hóa dầu.

Thị trường tài chính toàn cầu đã “lên xuống như tàu lượn” những ngày qua (Ảnh: AP).

Ở góc độ doanh nghiệp, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đang trở nên rõ rệt. Nguy cơ thiếu hụt năng lượng tại bang California được cảnh báo, khi mà khu vực này phụ thuộc khoảng 20% nguồn nhiên liệu tinh chế nhập khẩu từ châu Á.

Biến động của giá dầu nhanh chóng lan sang các thị trường tài chính. Theo Hãng tin AP, chứng khoán Mỹ điều chỉnh giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, với S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones giảm 0,2% và Nasdaq Composite giảm 0,8%.

Diễn biến cổ phiếu tại Mỹ cũng phân hóa. Estée Lauder giảm gần 10% sau thông tin liên quan đến đàm phán sáp nhập với Puig, trong khi Smithfield Foods tăng 4,3% nhờ kết quả kinh doanh tích cực. Ở chiều ngược lại, thị trường châu Á tăng điểm, với chỉ số chỉ số Hang Seng và KOSPI cùng tăng gần 3%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,39%, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn.

Giá vàng tiếp tục xu hướng giảm, chốt phiên ở mức 4.402 USD/ounce, giảm khoảng 1.000 USD/ounce so với đỉnh đầu tháng. Tuy nhiên, đến sáng 25/3, giá vàng đã phục hồi, vượt mốc 4.500 USD/ounce và giao dịch quanh 4.580 USD/ounce vào lúc 9h30.