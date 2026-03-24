Lý giải phiên giá vàng giảm 9 triệu đồng/lượng, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Phiên đầu tuần ngày 23/3, giá vàng tiếp đà giảm sâu gây chú ý. Có thời điểm, vàng miếng SJC giảm đến 9 triệu đồng/lượng xuống chỉ còn 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chốt phiên, vàng bất ngờ tăng trở lại, hiện đang giao dịch tại mức 163-166 triệu đồng/lượng.

Người mua lỗ 28 triệu đồng sau một tháng, đã có bên bán ra

So với đỉnh cao nhất vào mức 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, vàng vẫn giảm đến 25 triệu đồng mỗi lượng. Tính chung chênh lệch hai chiều, người mua vào giá đỉnh hiện đã lỗ đến 28 triệu đồng mỗi lượng vàng.

Ghi nhận, trong bối cảnh giá vàng đầu tuần biến động mạnh, các tiệm vàng lại có dấu hiệu đông đúc người đến giao dịch.

Khảo sát sát cho thấy lượng bán tại các cửa hàng tại TPHCM ngày 23/3 vẫn nhỏ giọt. Tuy nhiên, nguồn cung nhiều hơn do số người bán ra tăng lên. Đại diện một cửa hàng kim hoàn tại TPHCM cho biết bắt đầu có đông người đến bán ra, thậm chí có người bán lỗ. Trong khi trước đó, nguồn cung vẫn hạn chế, đa số người đến chủ yếu là tìm mua vào.

Giá vàng trong nước phiên 23/3 giảm chung với xu hướng của vàng thế giới. Theo Kitco, vàng giao ngay hôm nay giảm tiếp hơn 5,5%, xuống còn 4.240 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm về mốc 4.240 USD/ounce (Ảnh: Kitco).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Chuyên gia kinh tế tài chính - cho biết việc giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu gia tăng bất ổn thực ra không phải là hiện tượng quá bất thường.

Trước hết, áp lực lớn nhất đối với vàng hiện nay đến từ kỳ vọng lãi suất toàn cầu. Khi xung đột địa chính trị khiến giá dầu tăng mạnh, thị trường bắt đầu lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này làm giảm kỳ vọng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Khi lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng lên, dòng vốn có xu hướng rời khỏi vàng - vốn là tài sản không sinh lợi - để chuyển sang các tài sản có lợi suất cao hơn. Đây là yếu tố thường gây áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn.

Nếu nhìn lại lịch sử, giá vàng và giá dầu thường có mối quan hệ khá chặt chẽ, nhưng không phải lúc nào cũng diễn biến cùng chiều ngay lập tức. Trong ngắn hạn, khi giá dầu tăng đột biến, thị trường thường kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn để kiểm soát lạm phát, và điều này đã tạo áp lực lên vàng.

Ông Bùi Văn Huy - Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT - nhận định dù hiện đồng USD tăng tác động làm giá vàng giảm, song về dài hạn vàng vẫn là kênh trú ẩn giữa biến động, do đó giá vàng theo ông sẽ sớm phục hồi. “Tôi không nghĩ đồng USD sẽ trở thành kênh trú ẩn thay thế vàng. USD tăng giá trong ngắn hạn vì nhu cầu giao dịch hiện tại, còn về dài hạn đồng USD cơ bản đã mất vị thế”, ông Huy nhấn mạnh.

Chuyên gia: Rủi ro với vàng tăng, nhà đầu tư cần cẩn thận

Nhìn lại lịch sử, việc giá vàng tăng rất mạnh trong một thời gian dài rồi điều chỉnh sâu không phải là điều chưa từng xảy ra.

Giai đoạn 2008-2011, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, vàng tăng liên tục và đạt đỉnh khoảng 1.900 USD/ounce vào năm 2011 do tâm lý trú ẩn và các gói nới lỏng tiền tệ lớn. Tuy nhiên sau đó, khi kinh tế Mỹ phục hồi, lãi suất bắt đầu tăng trở lại và dòng tiền quay về các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, giá vàng đã bước vào một chu kỳ giảm kéo dài nhiều năm.

Vì vậy, lo ngại về khả năng hình thành một chu kỳ điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng "nóng" là điều có cơ sở. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng có nhiều điểm khác so với giai đoạn trước.

Người mua vàng từ đầu tháng đã lỗ đến 28 triệu đồng/lượng (Ảnh: DT).

Thứ nhất, bất ổn địa chính trị toàn cầu đang gia tăng mạnh hơn, từ xung đột Trung Đông đến sự phân mảnh của hệ thống tài chính quốc tế.

Thứ hai, nhiều ngân hàng trung ương, đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi, đang gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Điều này tạo ra một nguồn cầu nền tảng tương đối ổn định cho thị trường vàng, khác với giai đoạn trước khi nhu cầu chủ yếu đến từ nhà đầu tư tài chính.

Tuy vậy, chuyên gia nêu thị trường vàng hiện nay mang tính tài chính hóa rất cao. Sự tham gia của các quỹ ETF, các quỹ đầu cơ và các dòng vốn giao dịch ngắn hạn khiến biến động giá vàng lớn hơn nhiều so với trước đây. Trong một số thời điểm, vàng không chỉ đóng vai trò là tài sản trú ẩn mà còn trở thành một tài sản đầu cơ mạnh, khiến các chu kỳ tăng - giảm có thể diễn ra nhanh và sâu hơn.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng việc dự báo giá vàng ở thời điểm hiện tại là rất khó. Mức độ biến động của vàng trong giai đoạn gần đây lớn hơn đáng kể so với nhiều giai đoạn trước trong lịch sử.

Một phần nguyên nhân là cấu trúc thị trường vàng đã thay đổi mạnh, với sự tham gia lớn của các quỹ đầu cơ, các quỹ ETF và dòng vốn tài chính mang tính ngắn hạn. Điều này khiến vàng trong nhiều thời điểm không còn phản ánh thuần túy vai trò là tài sản trú ẩn truyền thống, mà mang tính đầu cơ tài chính khá rõ nét.

Chính vì vậy, giá vàng hiện nay có thể biến động rất mạnh theo dòng tiền và kỳ vọng thị trường, thay vì chỉ phản ánh các yếu tố nền tảng như lạm phát hay rủi ro địa chính trị như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc rủi ro đối với nhà đầu tư cũng cao hơn, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng trong giao dịch hiện nay.

Nhà đầu tư cũng được khuyên nên cân đối chuyển danh mục đầu tư sang các kênh khác như gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản... thay vì chỉ chăm chăm vào vàng.