Vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 29 triệu đồng/lượng do đâu?

Giá vàng vừa có phiên hồi phục mạnh sau khi giảm sâu. Chốt phiên 25/3, vàng miếng SJC được giao dịch quanh ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, được giao dịch ở mức 170,3-173,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua, bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng lên 4.556 USD/ounce, tăng 82,7 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng lớn, vàng thế giới đang ở mức 144,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Khoảng cách giữa vàng miếng SJC trong nước và thế giới đang ở mức 28,7 triệu đồng/lượng.

Lý giải về việc vàng trong nước cao hơn vàng thế giới, ông Bùi Văn Huy - Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT - cho rằng có thể do nhu cầu vàng trong nước từ trước đến nay luôn cao, và hiện tiếp tục gia tăng khi các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán vẫn còn rủi ro.

Còn theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nguyên nhân đến từ việc vàng trong nước chủ yếu được giao dịch bởi nhà đầu tư nhỏ lẻ tự phát, không mua tập trung.

Diễn biến giá vàng quốc tế thời gian qua chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tình hình địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Trước đó, giá vàng từng giảm sâu về quanh 4.130 USD/ounce khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, nhưng nhanh chóng phục hồi khi xuất hiện tín hiệu đàm phán.

Theo các chuyên gia, giá vàng đang bước vào giai đoạn biến động khó lường khi chịu tác động đồng thời từ chính sách tiền tệ, lãi suất và yếu tố địa chính trị. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn giữ vai trò là kênh trú ẩn quan trọng, song nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có quyết định phù hợp trước các biến động liên tục.

Mặc dù những cú sốc ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo ngắn hạn của vàng, nhưng các yếu tố rộng lớn hơn như đa cực hóa, sự phân mảnh địa chính trị ngày càng gia tăng và những lo ngại dai dẳng về nợ công sẽ tiếp tục hỗ trợ vai trò chiến lược của vàng.

Đồng USD tăng

Đồng USD tiếp tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi giới giao dịch đánh giá xu hướng lạm phát toàn cầu và vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Iran và các bên liên quan.

Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,25 điểm.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 25.104 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng mức 26.359 đồng/USD.