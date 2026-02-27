Sau vía Thần Tài, giá bạc vọt lên 95 triệu đồng/kg

Trong nước, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết tại mốc 3,3-3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 117.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 121.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi loại 1kg tăng lên sát ngưỡng 89-92 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng hơn 3 triệu đồng chiều mua và tăng 3,2 triệu đồng chiều bán. Đáng chú ý, có thương hiệu đang niêm yết giá bạc thỏi lên đến 92,2-95 triệu đồng/kg (mua - bán).

Bảng giá bạc trong nước sáng nay tại một thương hiệu lớn ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Giá bạc thế giới lấy lại mốc 90 USD/ounce

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay cũng tăng hơn 2%, lên mức 90 USD/ounce. Các chuyên gia tiếp tục có góc nhìn lạc quan về giá bạc.

Trên Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết dù thị trường kim loại quý biến động mạnh hơn, các nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa có dấu hiệu hoảng loạn.

Theo ông, xu hướng tiếp theo của bạc vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt khi thị trường tài chính đang chuẩn bị cho những thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Trong khi trước đây kỳ vọng nghiêng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, các quan chức Fed gần đây lại phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong bối cảnh dữ liệu kinh tế vẫn duy trì khả quan. Nếu xuất hiện thêm một nhịp tăng mới, khả năng cao sẽ rơi vào nửa cuối năm, ông Miller nhận định.

Trong một báo cáo mới đây, nhà phân tích Michael Hsueh của Deutsche Bank nhận định các kim loại trắng đang bắt đầu vượt trội so với vàng. Theo ông, diễn biến này đang dần thách thức mô hình lịch sử vốn cho thấy bạc thường tăng mạnh trước khi bước vào một nhịp điều chỉnh nhất định.

Tỷ lệ vàng/bạc đã giảm xuống 57, thấp hơn phạm vi giả định dài hạn của Deutsche Bank là 60-65 cho cuối năm 2026 và 2027. Tỷ lệ này đo lường cần bao nhiêu ounce bạc để mua một ounce vàng và thường được sử dụng như một thước đo giá trị tương đối giữa hai kim loại này.

Ông Hsueh cho biết, các chỉ số tâm lý thị trường đối với bạc vẫn duy trì ở mức rất tích cực. Đáng chú ý, chỉ số risk reversal kỳ hạn ba tháng của bạc đã tăng lên mức cao nhất trong năm, đồng thời ghi nhận đỉnh mới trong vòng 20 năm. Nhà phân tích của Deutsche Bank dự báo bạc cuối năm ở mức 100 USD/ounce, dựa trên giả định tỷ lệ vàng/bạc ở mức 60.