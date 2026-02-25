Bạc vượt 95 triệu đồng/kg dịp vía Thần Tài, thị trường có thương hiệu mới

Sáng 25/2 (mùng 9 Tết), thị trường kim loại quý trong nước diễn biến ngược chiều với thế giới. Trong khi giá vàng và bạc quốc tế quay đầu giảm, giá vàng và bạc trong nước tiếp tục tăng do nhu cầu mua sắm gia tăng trước ngày vía Thần Tài.

So với phiên 24/2, giá bạc miếng tăng thêm 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mức 3,2-3,4 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc loại 1kg, giá mua vào tăng lên mức cao nhất 91,8 triệu đồng/kg, giá bán ra đạt 94,5 triệu đồng/kg, ghi nhận mức tăng mạnh so với hôm trước.

Thời gian gần đây, dòng sản phẩm bạc đầu tư nổi lên như một kênh sinh lời thay thế trong bối cảnh giá vàng neo ở mức cao và nguồn cung hạn chế. Nhu cầu gia tăng nhanh chóng khiến thị trường bạc rơi vào tình trạng khan hàng cục bộ. Tại một số thương hiệu, khách hàng phải chờ từ 3 đến 6 tháng mới nhận được sản phẩm sau khi đặt cọc.

Trong dịp vía Thần Tài, nhiều cửa hàng áp dụng biện pháp giới hạn số lượng bán ra mỗi ngày, mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm. Tại TPHCM, không khí mua bán sôi động khi đông đảo người dân xếp hàng dài trước các cửa hàng bạc để chờ giao dịch.

Đáng chú ý, cận ngày vía Thần Tài, thị trường bạc ghi nhận thêm sự tham gia của DOJI. Trước đó không lâu, Phú Quý cũng đã gia nhập mảng kinh doanh bạc đầu tư.

Với động thái này, DOJI trở thành thương hiệu lớn thứ tư tham gia cung ứng sản phẩm bạc đầu tư trong nước, bên cạnh Phú Quý, Sacombank - SBJ và Ancarat. Hiện DOJI đưa ra thị trường dòng sản phẩm bạc ép vỉ, chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp quy mô lớn kinh doanh bạc miếng.

Người dân xếp hàng mua bạc trên đường Nguyễn Trãi, TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Trên thế giới, giá bạc giao ngay ở thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 87,17 USD/ounce, giảm 1,01 USD/ounce (tương đương 1,15%) so với chốt giá phiên trước đó. Biên độ giao dịch trong phiên trước đó nằm trong khoảng 84,97 - 88,91 USD/ounce.

Được biết, thị trường thế giới đi xuống do đồng USD mạnh lên gây sức ép lên kim loại quý. Dollar Index tăng 0,1%, khiến vàng đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác. Nhà đầu tư cũng đang chờ thêm chi tiết về kế hoạch thuế nhập khẩu của Mỹ và kết quả các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Các chuyên gia nhìn chung vẫn có góc nhìn tích cực về giá bạc trong dài hạn.

Dự báo về xu hướng giá bạc, bộ phận nghiên cứu chiến lược Ngân hàng JP Morgan cho rằng bạc có thể xác lập mặt bằng giá mới cao hơn so với giai đoạn trước. Theo kịch bản cơ sở, giá bạc trung bình năm nay được dự báo quanh 81 USD một ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Citigroup (Citi) đưa ra dự báo lạc quan hơn trong ngắn hạn. Hồi cuối tháng 1, nhà băng này ước tính giá bạc có thể lên 150 USD mỗi ounce trong 3 tháng, nhờ các yếu tố kỹ thuật và diễn biến cung - cầu trên thị trường kim loại quý. Citi cho rằng bạc vẫn có dư địa tăng giá trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở nhóm tài sản phòng vệ.