Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng, 90% hộ kinh doanh "thoát" nộp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tối 2/12 họp phiên thứ 52 để cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Với dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân, ngưỡng chịu thuế với thu nhập từ kinh doanh là vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến. Trong đó có đại biểu đề nghị điều chỉnh nâng mức doanh thu không chịu thuế để bình đẳng và phù hợp với mức giảm trừ gia cảnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (Ảnh: Hồng Phong).

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nội dung này, Chính phủ khẳng định việc chỉnh lý quy định này đã đảm bảo tính công bằng tương đối giữa thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh với các loại thu nhập khác (trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đã chỉnh lý mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh.

Cụ thể, về điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế, Chính phủ đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ví dụ, trường hợp hộ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỷ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vượt trên 500 triệu đồng, với thuế suất 0,5%. Nghĩa là số thuế phải nộp là (1.000-500) x 0,5% = 2,5 triệu đồng/năm.

Áp dụng mức doanh thu này, tính đến tháng 10, trong hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh). Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT) khoảng 11.800 tỷ đồng.

Chính phủ cũng bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15%, tương tự thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với đơn vị có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều thì nộp thuế nhiều, thu nhập ít nộp ít, không có thu nhập sẽ không phải nộp thuế.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tối 2/12 (Ảnh: Hồng Phong).

Vì vậy, Chính phủ cho rằng mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế. Trường hợp, hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Về việc điều chỉnh doanh thu không phải nộp thuế, dự thảo Luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, dự thảo Luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm, chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) ghi nhận nội dung liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân với các hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp thu tương đối đầy đủ và hợp lý trong dự thảo Luật.

Dự thảo Luật nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và mức ngưỡng này cũng sẽ được quy định để điều chỉnh đồng thời với thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, theo cơ quan thẩm tra, một bộ phận các hộ kinh doanh có thu nhập thấp nhất sẽ được loại trừ ra khỏi phạm vi chịu thuế, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng quản lý cho cơ quan quản lý thuế.

Theo chương trình nghị sự, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào sáng 10/12.