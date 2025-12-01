Lãi suất tăng liên tục, gửi tiền ngân hàng nào lời nhất tháng 12?

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là đơn vị mới nhất tăng lãi suất huy động. Đơn vị này tăng 0,25%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 3-5 tháng, đưa mức này lên trần 4,75%/năm, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn khác.

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, gửi tiền kỳ hạn 1 tháng ở đây lãi nhận về là 4,4%/năm; 2 tháng 4,5%/năm; 3-5 tháng 4,75%/năm; 6-11 tháng 5,6%/năm; 12-18 tháng 5,8%/năm; 24-36 tháng 5,9%/năm.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng thông báo điều chỉnh lãi suất huy động. Lần gần nhất đơn vị này thông báo điều chỉnh lãi suất là kể từ tháng 6/2024. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên trong nhóm Big 4 (4 ngân hàng lớn có vốn Nhà nước) tham gia cuộc đua lãi suất này.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được VietinBank cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4%/năm lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh thêm 0,5%/năm, lên 2,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, lên mức 3,9%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 12-36 tháng được VietinBank giữ nguyên, cụ thể kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5%/năm.

Biểu lãi suất một số ngân hàng (Đơn vị: %/năm).

Tuy nhiên, VietinBank vẫn chưa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại quầy. Ngân hàng này niêm yết mức lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 12-24 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,8%/năm.

Dù tăng lãi suất huy động trực tuyến nhưng VietinBank, cũng như 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4, vẫn duy trì mặt bằng lãi suất huy động thấp nhất thị trường.

Tại thời điểm 27/11, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Agribank là 2,4%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng (bằng với VietinBank), 3%/năm với tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, 3,7%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng, 4,8%/năm với kỳ hạn 12-18 tháng và 4,9%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Tại BIDV, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Trong khi đó, Vietcombank là ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống với mức lãi suất niêm yết cho tiền gửi trực tuyến như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 1,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 1,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 2,9%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,6%/năm và cao nhất là 4,7%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng.

Như vậy, VietinBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big 4, với mức lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh việc tăng lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đang chạy đua huy động vốn bằng cách cộng thêm lãi suất, tặng quà cho người gửi tiền, trong đó có cả những ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank, Techcombank.

Hiện tại, ở các ngân hàng thương mại cổ phần, gửi tiền kỳ hạn một tháng lãi suất rơi vào khoảng 1,6-4,2%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9-5,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng lãi suất ở mức 4,7-5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18-24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8-6,2%/năm trở lên (tuỳ điều kiện gửi).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đã có 21 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 11, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo, VietinBank.