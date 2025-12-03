Giá rau "rất căng" sau bão lũ, đại biểu đề xuất gói hỗ trợ mạnh tay

Cần gói hỗ trợ toàn diện cho người dân ảnh hưởng bởi thiên tai

Ý kiến được đại biểu nêu ra tại phiên thảo luận sáng 3/12 về báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) bày tỏ sự đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và chính quyền địa phương trong thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Nhờ những nỗ lực này, đất nước đã phục hồi nhanh chóng, tăng trưởng trên 8,2% vào năm 2022 và có khả năng đạt khoảng 8% trong năm 2025.

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Nghị quyết 43/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, đại biểu Ngân chỉ ra rằng việc triển khai Nghị quyết 43 vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt thủ tục, dẫn đến việc liên tục phải điều chỉnh, sửa đổi quy định, và thậm chí có những chương trình ban hành nhưng không triển khai được. Ông cho rằng đây là những điểm cần phải rút kinh nghiệm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu sáng 3/12 (Ảnh: Quang Khánh).

Đặc biệt, đại biểu Ngân bày tỏ sự đau xót trước cảnh đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu khắc nghiệt và khó lường, với bão lũ chưa yên tại miền Trung và miền núi. Ông cảm kích trước sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, nhất là chiến dịch "Quang Trung thần tốc táo bạo" nhằm giúp người dân có nhà trước Tết Nguyên đán và Nghị quyết 380/2025 về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng thiệt hại do những cơn bão, đợt lũ vừa qua là "rất nặng nề, rất nghiêm trọng", vì vậy cần một gói hỗ trợ thật sự đồng bộ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo ông, gói này phải gồm ba trụ cột: bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ nhà ở cho những hộ mất nơi cư trú; khôi phục hạ tầng thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông; và đặc biệt là phục hồi sản xuất - kinh doanh nhằm ngăn đứt gãy nguồn cung.

"Tôi nghe phản ánh tình hình giá rau củ hiện đang tăng nhiều lần, như vậy là rất căng. Do đó, chúng ta cần có một gói phục hồi sản xuất kinh doanh", ông đề xuất.

Về giải pháp, ông đề xuất gói phục hồi sản xuất cần tập trung vào hai nhóm chính: khoanh nợ, xóa nợ, ân hạn nợ và cho vay tín dụng 0% để các hộ kinh doanh có thể khôi phục hoạt động; đồng thời xem xét miễn, giảm hoặc hoàn thuế cho những hộ, doanh nghiệp ở vùng bão lũ "đã đóng thuế trong năm nhưng nay thiên tai khiến mất trắng".

Lo ngại về tiến độ nhà ở xã hội và quản lý thị trường vàng

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) đồng tình với những nỗ lực lớn của ngành ngân hàng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng còn một số vấn đề chưa thật sự đáp ứng đầy đủ tinh thần các nghị quyết của Quốc hội.

Trong đó, đại biểu nhấn mạnh tiến độ giải ngân gói 500 nghìn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội còn chậm và "chưa tương xứng với kỳ vọng". Đối với nguyên nhân được nêu là do thiếu dự án và vướng thủ tục, đại biểu cho rằng cách giải thích này chưa đầy đủ, chưa sát với vai trò điều tiết vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước.

"Người dân và doanh nghiệp cần nhìn vào kết quả cuối cùng, như là vốn có đến được các lĩnh vực ưu tiên, có đến được với đối tượng cần thụ hưởng hay không, chứ không chỉ nhìn vào việc chúng ta đã sẵn sàng nguồn vốn", bà nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu trước Quốc hội sáng 3/12 (Ảnh: Media QH).

Bên cạnh đó, đại biểu Hải Phòng còn đặt ra lo ngại với vấn đề thị trường vàng. Theo đại biểu, chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới có giai đoạn tăng rất mạnh trở lại sẽ "tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ và thao túng thị trường".

"Sau khi sửa đổi Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước cần có lộ trình rõ ràng để tổ chức lại thị trường vàng, hướng tới mục tiêu giảm độc quyền, tăng cạnh tranh lành mạnh, phòng chống tình trạng làm giá và quan trọng nhất là không để biến động giá vàng gây bất ổn vĩ mô điều Quốc hội đã nhiều lần yêu cầu", bà nói.

Đồng thời, bà đề xuất nghiên cứu khả năng thiết lập sàn giao dịch vàng tập trung với cơ chế quản lý chặt chẽ, tiệm cận thông lệ quốc tế.