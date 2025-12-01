Fed họp tháng 12: Cú “quay xe” của JPMorgan và ẩn số ghế nóng Chủ tịch

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ bước vào cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2025 (diễn ra ngày 9-10/12). Không khí trên thị trường tài chính lúc này có thể gói gọn trong hai từ "nín thở".

Trái ngược với sự ảm đạm hồi đầu tháng 11, một làn gió lạc quan đang thổi bùng trở lại khi hàng loạt tín hiệu từ dữ liệu vĩ mô đến thượng tầng chính trị đều đang chỉ dấu về một quyết định mang tính bước ngoặt.

Cú quay xe ngoạn mục của các “cá mập” phố Wall

Suốt nhiều tuần qua, tâm lý nhà đầu tư như đi trên “tàu lượn siêu tốc”. Cuối tháng 10, thị trường đặt cược 100% Fed sẽ giảm lãi suất. Nhưng rồi sự cố chính phủ Mỹ đóng cửa và báo cáo việc làm bị trì hoãn đã kéo xác suất này rơi tự do xuống dưới 30% vào đầu tháng 11.

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều. JPMorgan - “gã khổng lồ” ngân hàng vốn giữ quan điểm bảo thủ rằng Fed sẽ án binh bất động đến tận tháng 1/2026 - vừa tung ra một nhận định gây chấn động. Các chuyên gia của ngân hàng này hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm ngay trong ngày 10/12 tới. Goldman Sachs cũng nhanh chóng đồng quan điểm.

Động thái "quay xe" này dựa trên tín hiệu từ chính nội bộ Fed. Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, dường như đã “bật đèn xanh” khi thừa nhận thị trường lao động đang hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, giới giao dịch hiện định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất ở mức trên 85%.

Điều đáng lo ngại là Fed đang phải điều hành chính sách trong tình trạng “lái máy bay với một mắt bị che”. Việc chính phủ đóng cửa khiến các báo cáo việc làm quan trọng của tháng 10 và 11 bị gián đoạn. Fed buộc phải dựa vào các dữ liệu cũ của tháng 9 - nơi tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,4% nhưng số lượng việc làm mới vẫn tăng 119.000, tạo ra một bài toán hóc búa về thực trạng sức khỏe nền kinh tế.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định cuối cùng về lãi suất vào ngày 10/12 (Ảnh: Inc. Magazine).

“Nội chiến” tại Fed và kỳ vọng Santa Claus Rally

Bên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), sự chia rẽ đang sâu sắc hơn bao giờ hết. Giới quan sát nhận định Fed hiện tại chia làm 3 phe rõ rệt.

Phe “bồ câu”: Lo ngại thị trường lao động suy yếu, muốn cắt lãi suất ngay (đại diện là Christopher Waller).

Phe “diều hâu”: E ngại lạm phát từ các chính sách thuế quan mới, muốn giữ nguyên lãi suất (như Jeffrey Schmid).

Phe trung lập: Bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, người đang giữ thái độ im lặng đầy thận trọng.

Dù nội bộ bất đồng, nhưng lịch sử đang đứng về phía những nhà đầu tư lạc quan. Theo thống kê của Stock Trader’s Almanac, kể từ năm 1930, chỉ số S&P 500 tăng điểm trong tháng 12 tới 73% số lần. Đặc biệt, hiệu ứng “Santa Claus rally” (đà tăng điểm dịp Giáng sinh) thường cộng hưởng mạnh mẽ với các chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Một quyết định cắt lãi suất vào lúc này sẽ giúp giảm chi phí vốn, kích thích dòng tiền rời bỏ trái phiếu để quay lại thị trường cổ phiếu, hứa hẹn một cái kết đẹp cho năm tài chính 2025.

Ẩn số từ Nhà Trắng: Ông Trump đã chốt “người được chọn”?

Sức nóng của cuộc họp tháng 12 càng gia tăng với những diễn biến mới nhất từ Tổng thống Donald Trump. Ngày 30/11, ông Trump tuyên bố với báo giới rằng đã chọn xong người kế nhiệm ghế Chủ tịch Fed và sẽ sớm công bố.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC). Trên sàn dự báo Kalshi, xác suất ông Hassett được đề cử đã vọt lên 72%, bỏ xa các ứng viên khác. Hassett được biết đến là người ủng hộ các chính sách của ông Trump và có xu hướng ưu tiên tăng trưởng.

Giới chuyên gia nhận định, áp lực từ Nhà Trắng đang hiện hữu rõ rệt. Ông Trump từng nhiều lần công khai muốn Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Nếu người kế nhiệm Jerome Powell là một nhân vật thuộc phe “bồ câu”, thị trường có thể kỳ vọng vào một lộ trình nới lỏng tiền tệ quyết liệt hơn trong năm 2026.

Cuộc họp ngày 10/12 tới đây không chỉ là câu chuyện của 0,25 điểm phần trăm lãi suất. Đó là phép thử cho khả năng điều hành của Fed giữa “gọng kìm” thiếu dữ liệu và áp lực chính trị.

Dù Fed có quyết định ra sao, thị trường cũng sẽ chứng kiến những rung lắc mạnh. Simon Moore, cộng tác viên cấp cao của Forbes nhận định: “Vấn đề lớn nhất lúc này không còn là Fed sẽ cắt hay không, mà là tốc độ và độ dốc của lộ trình cắt giảm sẽ như thế nào trong thời gian tới”.