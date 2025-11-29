Đề xuất ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm

Từ ngày 1/1/2026, Việt Nam chính thức chấm dứt hình thức thu thuế khoán với hộ kinh doanh và chuyển sang quản lý theo phương pháp tự kê khai, nộp thuế.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế là 200 triệu đồng/năm. Trong bối cảnh Chính phủ đang rà soát chính sách thuế với hộ kinh doanh, nhiều ý kiến đề xuất xem xét điều chỉnh ngưỡng này lên mức cao hơn cho phù hợp với mặt bằng giá, chi phí và mức sống hiện nay.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản trình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Bộ này chính thức đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm, thay cho mức 200 triệu đồng/năm đề xuất trước đó.

Theo đơn vị soạn thảo, ngưỡng doanh thu trên đảm bảo tương đồng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế đối với phần doanh thu trên ngưỡng này.

"Theo số liệu tính đến tháng 10, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên nộp thuế. Nếu áp dụng mức doanh thu này thì dự kiến có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% tổng số hộ kinh doanh đang nộp thuế", Bộ Tài chính báo cáo.

Hộ kinh doanh buôn bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Về phương án tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm, trong văn bản trình lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định áp dụng tính thuế theo thu nhập tức là doanh thu - chi phí.

Mức này đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân và áp dụng thuế suất 15% như doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế. Nếu có thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Vì vậy mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỉ lệ thuế suất như hiện hành 0,5%, 1%, 2% trên doanh thu, tùy theo ngành nghề đối với phần doanh thu trên 500 triệu đồng. Nội dung này sẽ đề xuất Quốc hội thông qua trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Ngoài ra, riêng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản là hoạt động kinh doanh không thường xuyên cho thuê theo hợp đồng (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú), đề đảm bảo việc nộp thuế được đơn giản, dự thảo luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm thì chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu.

Theo đó, sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn một bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.