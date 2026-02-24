Mua vàng vía Thần Tài vẫn bị “chia suất”, mỗi khách chỉ được mua giới hạn

Ghi nhận ngày 24/2 (tức mùng 8 Tết), các cửa hàng vàng, bạc tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục ghi nhận tình trạng đông khách.

Các doanh nghiệp lớn hôm nay niêm yết giá vàng miếng SJC tại 181,6 triệu đồng/lượng chiều thu mua; chiều bán đạt 184,6 triệu đồng/lượng, duy trì so với cuối phiên 23/2. Vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch 2 chiều mua bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng đi ngang, thị trường bạc tiếp đà tăng. Các thương hiệu lớn cùng điều chỉnh tăng nhẹ, theo đó bạc 1kg có giá mua vào 86 triệu đồng và bán ra 89 triệu đồng. Bạc là kim loại quý được “săn đón” khoảng vài tháng trở lại đây, trong bối cảnh giá vàng tăng cao và nhu cầu tích trữ cũng như sản xuất của bạc tăng mạnh.

Khảo sát của phóng viên Dân trí, các cửa hàng kinh doanh kim loại quý hầu hết đều mua bán lấy ngay tại cửa hàng, không nhận đặt chỗ. Số lượng mua bán cũng giới hạn. Một cửa hàng tại trung tâm TPHCM cho biết đã có kế hoạch phân phối bán ra, cụ thể với vàng hay bạc số lượng giới hạn mỗi cửa hàng chỉ bán 200 sản phẩm/ngày. Cửa hàng cũng mở cửa từ sáng sớm cho khách mua phiếu đợi sẵn.

Giao dịch vàng tại TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Một số thương hiệu lớn khác cũng đồng thời bán song song 2 kênh trực tuyến và trực tiếp. Đại diện thương hiệu cho biết bán không giới hạn cho khách hàng.

"Phố vàng" Trần Nhân Tông tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận tình trạng đông đúc trước dịp vía Thần Tài. Dù trời mưa, nhiều người dân vẫn xếp hàng trước các cửa hàng lớn để mua vàng. Không khí giao dịch vì thế vẫn nhộn nhịp từ sớm, nhiều người tranh thủ mua sớm để tránh cảnh quá tải và giá tăng cao đúng ngày cao điểm.

Người dân đi mua vàng ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Các mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là vàng nhẫn trơn, vàng miếng trọng lượng nhỏ, vàng hình linh vật, đồng vàng ép vỉ... Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị sẵn các gói sản phẩm phong thủy, đa dạng trọng lượng để đáp ứng nhu cầu mua nhanh, mua số lượng ít của người dân.

Tuy nhiên, đến tầm giờ trưa, một số cửa hàng lớn phải thông báo hết hàng. Nhân viên một cửa hàng cho biết, để đảm bảo nguồn cung và tránh tình trạng gom mua số lượng lớn, mỗi ngày đơn vị đều áp dụng giới hạn số lượng bán ra cho từng khách, kể cả trong ngày cao điểm vía Thần Tài. Theo nhân viên, quy định này được đưa ra nhằm giúp nhiều người có cơ hội mua vàng lấy may, đồng thời giảm áp lực quá tải tại điểm bán.

Một cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông thông báo hết hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Còn tại SJC, đại diện thương hiệu thông tin hiện nay số lượng thì linh hoạt, bán được cho khách hàng ngày nào biết ngày đó. Nhằm đảm bảo nguồn cung phân bổ hợp lý, SJC cũng giới hạn với vàng miếng, mỗi khách hàng mua được tối đa 3 lượng. Còn vàng nhẫn, vàng Thần Tài và vàng Kim Mã năm Bính Ngọ mỗi người chỉ mua được 1 chỉ/ngày.

Phía SJC thông tin thêm, hiện tại chỉ có trụ sở tại địa chỉ 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM) bán đầy đủ các mặt hàng vàng miếng, vàng nhẫn, vàng Thần Tài… Trong khi cửa hàng còn lại tại địa điểm 172 Nguyễn Văn Nghi (phường An Nhơn, TPHCM) chỉ bán vàng miếng loại 1 lượng.