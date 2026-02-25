Mỗi năm mua 1 chỉ vàng "vía Thần Tài", chàng trai TPHCM lãi gấp 3 sau 6 năm

Lãi gấp 3 nhờ mỗi năm đều "vía Thần Tài"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh M.T. cho biết, bắt đầu từ năm 2019, khi giá vàng còn ở mức thấp hơn nhiều so với hiện tại, anh đã bắt đầu thói quen mua vàng "vía Thần Tài".

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mua "lấy vía" đầu năm cho may mắn. Nhưng mua riết thành quen. Sau 6 năm, khi nhìn lại, tôi mới giật mình. Tổng giá trị số vàng đã tăng khoảng gần 3 lần so với thời điểm mua những năm đầu", anh M.T. nói.

Sau 6 năm mua vàng đều đặn vào mùng 10 tháng Giêng, anh M.T. đã lãi gấp 3 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Anh chia sẻ, bản thân không ngồi tính toán lời lỗ theo từng năm. Nhưng khi nhìn lại cả chặng đường, cộng dồn số vàng đã mua suốt nhiều năm, anh mới thấy đó là một khoản tích lũy đáng kể. Vì mỗi lần chỉ mua một ít nên anh không hề cảm thấy áp lực tài chính.

Những năm gần đây, khi thị trường vàng có thời điểm “nóng” lên, anh M.T. vẫn đều đặn ra tiệm vào mùng 10 tháng Giêng như thói quen đã giữ suốt 6 năm qua.

“Tôi mua không nhiều, chủ yếu để tích trữ và lấy may đầu năm nên cũng không quá đặt nặng chuyện giá cao hay thấp”, anh nói.

Anh cho biết, những năm trước việc mua vàng khá thuận lợi, ra tiệm là có thể giao dịch nhanh chóng, không phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, năm nay thị trường “nóng” hơn hẳn, giá vàng neo ở mức cao, nhiều nơi người dân xếp hàng nhiều giờ để mua. Vì vậy, anh cũng chưa chắc mình có thể mua được vàng đúng dịp này hay không.

Không chỉ anh M.T., chị Minh Anh (27 tuổi, TPHCM) và bạn trai cũng có một "truyền thống" riêng gắn với ngày "vía Thần Tài".

Ba năm hẹn hò của chị Minh Anh, lễ Tình nhân (14/2) thường cận Tết và cũng sát ngày "vía Thần Tài". Thay vì tặng quà đắt tiền, chị và người yêu thống nhất mỗi năm góp tiền mua chung 1 chỉ vàng.

Chị Minh Anh và người yêu mua vàng vào dịp Tết, vừa "vía Thần Tài", vừa kỷ niệm lễ Tình nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi vừa coi đó là quà lễ Tình nhân, vừa "lấy vía" đầu năm. Sau này cưới thì coi như của để dành đầu tiên của hai đứa”, chị Minh Anh chia sẻ.

Ba năm, 3 chỉ vàng, con số không quá lớn, nhưng khi giá vàng tăng mạnh, cặp đôi cũng bất ngờ vì khoản để dành đầu tiên của mình đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm mua năm đầu tiên.

“Thật ra chúng tôi vốn không nghĩ đến chuyện lãi, chỉ thấy vui vì mỗi năm có thêm một chút tích lũy chung, nào ngờ 3 chỉ vàng nay lại có giá trị hơn xưa”, chị Minh Anh nói.

Với những người trẻ như chị Minh Anh và bạn trai, ngày "vía Thần Tài" không chỉ là câu chuyện lấy hên, mà còn là cái cớ để bắt đầu một thói quen giữ tiền.

Tích vàng không nhất thiết phải mua đúng mùng 10

Tuy vậy, không phải ai cũng chờ đến đúng mùng 10 tháng Giêng mới mua vàng. Năm nay, chị Hồng Thủy (42 tuổi, TPHCM) đã cùng các con góp tiền mừng tuổi đầu năm để mua một ít vàng "lấy vía".

"Theo thông lệ, mùng 1 Tết hằng năm, chồng tôi lì xì cho vợ và các con. Sau Tết, tôi thường mua heo đất để từng bé tự giữ tiền của mình. Nhiều năm trước, tiền vẫn là tiền mặt, khi có việc phát sinh chúng tôi lại rút ra tiêu dần", chị tiết lộ.

Gia đình chị Thủy gom tiền lì xì mua vàng "lấy vía" dịp đầu năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tết năm nay, thay vì mua heo đất, chị gợi ý các con góp tiền lì xì mua chút vàng đầu năm cho có lộc, thế là các con hưởng ứng ngay. Mỗi bé chỉ giữ lại khoảng 200.000 đồng tiêu vặt, phần còn lại đưa mẹ. Số tiền các con góp được vài triệu đồng. Vợ chồng chị góp thêm, cả nhà mua được 5 phân vàng cho các con.

“Điều tôi vui không phải ở 5 phân vàng, mà là các con hiểu tiền lì xì không chỉ để tiêu hết sau Tết, mà có thể trở thành tài sản nếu mình biết giữ”, chị chia sẻ.

Với chị Thủy, yếu tố “lấy vía” chỉ là một phần, quan trọng hơn là dạy con kỷ luật tài chính.

"Không nhất thiết phải đúng mùng 10, khi quản lý tiền tốt, ngày nào cũng là ngày Thần Tài", chị nói.

Ở Hà Nội, chị Phạm Thị Huế (SN 1986) cũng không chờ đến mùng 10, mà miễn có tiền nhàn rỗi, chị lại sắm vàng. Chị cho biết: "Tôi mua vàng từ thời sinh viên, có khi mua 1 chỉ, 5 phân, thậm chí 1 phân cũng mua. Tôi không cần đúng dịp, không quan tâm quá nhiều đến biến động ngắn hạn".

Nhiều người dân đi mua vàng sớm để tránh cảnh chen chúc quá đông người mua đúng ngày "vía Thần Tài" (Ảnh: Mạnh Quân).

Có thời điểm, chị Huế mua khi giá vàng chỉ 4-5 triệu đồng/chỉ. Nhiều năm sau, khi giá tăng lên 8-10 triệu đồng/chỉ, chị vẫn không bán, trừ khi thực sự cần xoay tiền. Chị cho biết bản thân coi vàng là của để dành, khi có việc thì mới lấy ra, còn không thì cứ để đó.

Nhìn lại nhiều năm, chị thừa nhận việc tích vàng giúp chị có một khoản dự phòng vững vàng hơn. Tuy nhiên, năm nay khi giá vàng đang ở mức cao, chị cho biết sẽ cân nhắc kỹ trước khi mua thêm dịp "vía Thần Tài".

“Với tôi, quan trọng không phải mua đúng ngày nào. Quan trọng là mình có thói quen tích lũy, khi cần thì có cái để xoay, thế là đủ”, chị Huế cho hay.