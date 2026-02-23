Đón vía Thần Tài 2026: Khai xuân rước lộc vàng, trang sức tại Bảo Tín Minh Châu

Mua vàng trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, gửi gắm ước nguyện khởi đầu may mắn trong năm mới.

Năm nay, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu đa dạng mẫu mã, từ nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long 999.9 (0,5 chỉ đến 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài đến các dòng trang sức 24K như: nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (0,5 ly đến 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã...

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tích lũy và thanh khoản, các sản phẩm còn phù hợp với nhiều mục đích sử dụng đầu năm. Tuần lễ Thần Tài tại Bảo Tín Minh Châu diễn ra từ ngày 22/2-28/2 (mùng 6 -12 tháng Giêng), mang đến nhiều lựa chọn vàng và quà tặng may mắn cho khách hàng.

Thực trạng, nhu cầu của khách hàng

Trong tín ngưỡng dân gian Á Đông, Thần Tài gắn liền với tiền bạc, buôn bán và sinh kế. Tích xưa kể rằng, Thần Tài từng lạc xuống trần gian, mang lại may mắn cho người làm ăn và trở về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Từ câu chuyện dân gian mà ngày này được xem là thời điểm mở đầu cho một năm tài chính thuận lợi, tập tục mua vàng trong ngày vía Thần Tài dần hình thành như một cách khởi đầu năm mới thuận lợi.

Cùng với dòng chảy của đời sống hiện đại, mua vàng dịp Vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn đáp ứng nhu cầu tích lũy thực tế.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn với các quyết định chi tiêu và đầu tư, ưu tiên những tài sản ổn định, có khả năng bảo toàn giá trị lâu dài. Vàng vì vậy tiếp tục giữ vai trò là kênh tích lũy quen thuộc, đặc biệt vào thời điểm đầu năm, khi nhu cầu tài chính song hành cùng mong muốn khởi đầu thuận lợi.

Trước xu hướng tiêu dùng thận trọng và nhu cầu tích lũy an toàn ngày càng rõ nét, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu vàng bạc đá quý hàng đầu, là lựa chọn tin cậy của người dân mỗi dịp Thần Tài.

Với hơn 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim hoàn, Bảo Tín Minh Châu mang đến các sản phẩm vàng có độ tinh khiết cao, trọng lượng chuẩn xác, nguồn gốc minh bạch, đáp ứng đồng thời nhu cầu tích lũy bền vững và sử dụng lâu dài.

Các sản phẩm vàng trang sức đặc sắc trong ngày vía Thần Tài 2026 của Bảo Tín Minh Châu

Là dòng sản phẩm tích lũy quen thuộc mỗi dịp đầu năm, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K) sở hữu thiết kế tối giản, tập trung vào giá trị cốt lõi của vàng tích lũy. Sản phẩm được chế tác với 6 bản vị: 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ phù hợp nhiều mức tài chính và nhu cầu tích trữ dài hạn, dễ bảo quản và thuận tiện giao dịch khi cần thiết.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K) của Bảo Tín Minh Châu (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Trong dịp Thần Tài 2026, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu các dòng trang sức vàng 24K như lắc tay, kiềng cổ, hoa tai, charm (phụ kiện)... được chế tác tinh xảo mang vẻ đẹp sang trọng và giá trị tích luỹ bền vững. Mỗi sản phẩm không chỉ là phụ kiện thời trang tinh tế, phù hợp làm quà tặng dịp đầu năm mà còn mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng và sung túc.

Trang sức 24K đón năm mới vàng son may mắn (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Vỉ vàng Linh giáp, Linh quý Thần Tài được chế tác từ Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (vàng 24K) gửi gắm mong muốn sự hanh thông trong công việc, kinh doanh, phù hợp để tích lũy đầu năm hoặc làm quà biếu sang trọng.

Vỉ vàng Linh giáp, Linh quý rước lộc Thần Tài (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Bên cạnh các sản phẩm tích lũy, Bảo Tín Minh Châu còn giới thiệu các dòng tượng vàng 24K mang đậm không khí Tết như: tượng vàng Thần Tài, tượng vàng Phúc Lộc Thọ, tượng Phật Bà Quan Âm, tượng Phật Di Lặc, tượng linh giáp (12 con giáp), tượng Kim Mã, Thiên Mã, cây kim tiền, cây mai, đĩnh vàng tài lộc…

Tượng vàng 24K chủ đề xuân Bính Ngọ (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Các sản phẩm vàng miếng bản vị nhỏ từ 0,5 ly đến 1 phân như: túi tiền, đồng tiền, miếng ngựa, Thần Tài cưỡi ngựa... phù hợp nhu cầu tích trữ đầu năm, dễ bảo quản và thuận tiện làm quà tặng cầu may dịp vía Thần Tài.

Khách hàng có thể đến Bảo Tín Minh Châu để mua vàng trang sức dịp Thần Tài (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Bảo Tín Minh Châu - thương hiệu được khách hàng tin chọn dịp Thần Tài

Nhân Tuần lễ Thần Tài (22/2 - 28/2, mùng 6 đến 12 tháng Giêng), khách hàng mua vàng trang sức tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu sẽ nhận quà tặng túi lộc đầu xuân như lời chúc may mắn, đủ đầy cho năm mới.