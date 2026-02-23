Lãi cho vay mua nhà đồng loạt tăng, mức thả nổi vọt lên 15%/năm

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, lãi suất huy động và lãi suất cho vay tiếp đà tăng mạnh. Hiện, lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã và đang tăng mạnh với mức tăng 6-7% chỉ trong thời gian ngắn, lên 12-14%/năm.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, theo thông báo mới nhất của một chi nhánh Vietcombank tại TPHCM, lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố… thấp nhất từ 9,6%/năm. So với cùng kỳ năm ngoái, mức này đã tăng đến 60%, từ thấp nhất khoảng 6% cố định cho 12 tháng.

Tương tự, VietinBank cũng nâng lãi suất vay mua bất động sản cố định 24 tháng lên hơn 12% mỗi năm.

Agribank áp dụng mức thấp hơn trong ngắn hạn, khoảng 8% cho 6 tháng, 8,5% cho 12 tháng, còn lãi cố định 18 tháng tăng lên 9,8%/năm.

BIDV đẩy mức lãi suất cho vay bất động sản thấp nhất tăng vọt lên 9,7%/năm trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và lên tới 13,5%/năm cho 18 tháng. Trước đó, lãi suất ngân hàng này chỉ dao động 6,5-8% cho các kỳ hạn.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một cán bộ tín dụng BIDV tại TPHCM cho biết lãi cho vay đang tăng rất mạnh. Lý do được đưa ra do năm nay, hạn mức tăng trưởng tín dụng cho bất động sản bị hạn chế, nhu cầu cao trong khi cung điều tiết từ đó đẩy lãi tăng.

Lãi cho vay mua nhà vọt lên 15%/năm, có người chấp nhận “cắt lỗ” bất động sản vì gánh nặng tiền lãi (Ảnh: DT).

Tại khối ngân hàng tư nhân, lãi suất cho vay mua nhà cũng đang tăng dần, mặt bằng chung đã xấp xỉ 10%/năm cho 12 tháng. MB đang rao mức lãi 9-9,5%/năm cho gói vay cố định 12-24 tháng; con số tại VIB dao động 9,9-12%/năm cùng kỳ hạn, hay ACB vào khoảng 9,5-10,5%.... Nhìn chung, các ngân hàng này tăng 1,5-2,5 điểm phần % về lãi suất cho vay.

Cùng với đó, lãi suất thả nổi cao nhất trên thị trường đã lên đến 15% mỗi năm. Con số này gây áp lực không hề nhỏ lên những người đang có khoản vay mua bất động sản và đã hết thời gian ưu đãi.

Anh Khang (Bình Tân, TPHCM) cho biết, anh vay 900 triệu đồng tại một ngân hàng tư nhân từ năm 2021. Đến nay, khoản vay của anh đã qua thời gian ưu đãi 2 năm, và anh cho rằng rất áp lực khi lãi thả nổi tăng dần theo thời gian.

Hiện, anh phải trả 14-15 triệu đồng/tháng cho khoản vay này, so với trước kia chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Anh Khang đang cố gắng gửi môi giới bán lại bất động sản của mình, có thể chấp nhận lỗ một ít để thu hồi vốn vì “gánh nặng lãi vay.

Ở diễn biến khác, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng cũng liên tục tăng với mức cao nhất lên tới 7,2%/năm cho các kỳ hạn 24-60 tháng. Giới chuyên gia cho biết, với mức lãi suất huy động như vậy, các ngân hàng cần cho vay ra với biên độ 3,5-4% thì mới đáp ứng được bài toán kinh doanh. Áp lực với người đi vay mua bất động sản đang hiện hữu rõ nét.