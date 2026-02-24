"Phố vàng" tại Hà Nội đông đúc trước dịp vía Thần Tài

Dòng người chờ vào giao dịch tại một tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông - nơi được mệnh danh là "phố vàng" ở Hà Nội, vào sáng 24/2.

Tại một cơ sở kinh doanh vàng có tiếng trên phố này, dưới cơn mưa phùn đặc trưng đầu xuân, nhiều người khoác áo mưa, che ô xếp hàng kéo dài hàng chục mét.

Sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết ở mức 18,46 triệu đồng/chỉ chiều bán ra. Vàng SJC cũng có giá bán ra tương tự. Đây là điều hiếm thấy vì bình thường giá vàng miếng thường đắt hơn so với vàng nhẫn.

Chị Lê Thị Thu Hương (Văn Điển) khoác áo mưa đến phố Trần Nhân Tông từ 6h để mua vàng lấy may dịp đầu năm.

Theo ghi nhận, phần lớn người dân cho biết họ đi mua vàng sớm để tránh cảnh chen chúc quá đông người mua đúng ngày vía Thần Tài.

“Tôi tranh thủ đi từ sáng sớm, dù mưa nhưng còn dễ chịu hơn là đúng ngày, vừa đông vừa phải chờ lâu”, chị Nguyễn Thị Hường (phường Hai Bà Trưng) chia sẻ khi đứng xếp hàng.

Các mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là vàng nhẫn trơn, vàng miếng trọng lượng nhỏ, vàng hình linh vật, đồng vàng ép vỉ... Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị sẵn các gói sản phẩm phong thủy, đa dạng trọng lượng để đáp ứng nhu cầu mua nhanh, mua số lượng ít của người dân.

Cách đó không xa, một cơ sở kinh doanh vàng khác cũng trong tình trạng đông khách, người mua đứng kín trước cửa, xếp hàng chờ đến lượt giao dịch, trong khi bên trong, các ghế chờ đều kín chỗ.

Cảnh tượng đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập.

Nguyễn Lê Nhật Anh cùng bạn từ Hà Đông khoe vỉ vàng nhẫn nửa chỉ vừa mua được sau khi xếp hàng từ sáng.

Một cơ sở kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông đưa ra thông báo "tạm hết hàng" với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi.

Cũng trên phố Trần Nhân Tông, một số cơ sở kinh doanh vàng khác ghi nhận lượng khách đến giao dịch không đáng kể.