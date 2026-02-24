TikToker "Thắng không kịp" bị nhãn hàng hủy hợp tác sau ồn ào bạo hành

Sáng 24/2, trên kênh TikTok hơn 470.000 người theo dõi, Hoàng Hà Angels - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile - hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ - thông báo chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (TikToker "Thắng không kịp/ Thắng Phỏng") là thành viên trực thuộc sau ồn ào với vợ cũ.

Theo thương hiệu, quyết định trên được đưa ra trên cơ sở tôn chỉ hoạt động và các giá trị cốt lõi. Đơn vị này cho biết luôn đề cao chuẩn mực đạo đức và ứng xử văn minh trong quá trình vận hành, đồng thời không chấp nhận các hành vi bạo lực.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi hành hung vợ, ngay cả khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay. Đoạn clip do chính người vợ (tên P.N.) trích xuất từ camera an ninh và đăng tải. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra người đàn ông trong clip là một TikToker sở hữu gần 600.000 lượt theo dõi.

Kênh sáng tạo nội dung của hệ thống bán lẻ Hoàng Hà Mobile thông báo ngừng hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trưa 24/2, khoảng một ngày sau khi vụ việc bùng phát, TikToker "Thắng không kịp" đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng. Anh thừa nhận hành động nóng giận của bản thân là sai trái và xin nhận trách nhiệm.

Theo đó, anh cho biết đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. Trước đó, trong quá trình chung sống, giữa anh và vợ cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tổn thương.

TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng. Anh cho biết chính anh cũng từng bị "tác động" khi đang lái xe chở gia đình hay có lần trong lúc xung đột, ảnh cưới bị đập vỡ ngay trước mắt.

Về các thông tin lan truyền, Phùng Văn Thắng nói có đầy đủ bằng chứng song sẽ không công khai vì tôn trọng vợ cũ. Anh cũng khẳng định những cá nhân bị suy đoán không liên quan và cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng.