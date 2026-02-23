Vàng bạc mùng 7 Tết: Có loại tăng 4 triệu đồng/lượng, không lo thiếu hàng

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các tiệm vàng bạc ghi nhận hàng dài người xếp hàng để mua vào.

Tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TPHCM), từ sáng sớm đã có hàng dài người xếp hàng. Dù vậy, so với những lần chen lấn, xô đẩy chờ giao dịch vàng của năm 2025, số lượng người xếp hàng đã ít hơn và gọn gàng hơn với khoảng 20 người.

Giá tăng 4 triệu đồng/lượng, các cửa hàng tăng thêm nhân viên phục vụ

Khách hàng đông nghịt tại một cửa hàng vàng bạc tại TPHCM sáng mùng 7 Tết (Ảnh: Tri Túc).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 181,6-184,6 triệu đồng, tăng 3,6 triệu so với trước kỳ nghỉ lễ. Vàng nhẫn cũng tăng lên 181,1-184,1 triệu đồng mỗi lượng.

Mức giá bán niêm yết tại các thương hiệu lớn khác không khác nhiều với sản phẩm vàng miếng, trong khi với mặt hàng nhẫn tròn trơn thì Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cao hơn so với mặt bằng chung, được giao dịch quanh 181,6-184,6 triệu đồng (mua - bán).

Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố kinh doanh vàng tại Hà Nội như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã đông kín người. Trước cửa các cửa hàng lớn, khách hàng xếp hàng dài chờ đến lượt giao dịch. Nhiều cửa hàng phải tăng cường nhân viên, mở thêm quầy để phục vụ nhu cầu của người dân.

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Hoàng Mai) cho biết năm nào chị cũng tranh thủ mua vài chỉ vàng trước ngày vía Thần Tài để lấy may. “Dù giá đang cao nhưng đầu năm mua một chút để cầu tài lộc, yên tâm làm ăn cả năm”, chị nói. Theo chị, nên mua vàng sớm trước ngày vía Thần Tài để tránh cảnh chen chúc và lo ngại giá tăng cao đúng dịp cao điểm.

Anh Trần Đức Minh (phường Cầu Giấy) chia sẻ anh đã có mặt từ hơn 7h nhưng vẫn phải chờ gần 1 tiếng mới đến lượt. Theo anh, ngoài yếu tố tâm linh, vàng vẫn là kênh giữ tiền an toàn trong bối cảnh nhiều biến động.

Tương tự với bạc, dòng sản phẩm bạc thỏi 1kg đang được niêm yết ở mức 86,9-89,9 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). Với giá bạc lên đến gần 90 triệu đồng/kg, đây là mức giá cao nhất trong hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh bạc trên thị trường.

Đại diện Ancarat TPHCM chia sẻ, mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), thế nhưng thị trường vàng bạc trên cả nước đã bắt đầu sôi động. Tình trạng đông khách xếp hàng diễn ra tại hầu hết cửa hàng.

Giá tăng gấp đôi so với năm ngoái, nhiều khách hàng chuyển sang tích vàng mini

Vàng mini được săn đón (Ảnh: Tri Túc).

Đáng chú ý, do nguồn cung hạn chế và giá tăng cao, các sản phẩm vàng mini xuất hiện và được quan tâm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện một cửa hàng vàng bạc, trang sức cho biết những sản phẩm vàng mini 0,05-0,1 chỉ được hỏi mua nhiều. Đây được xem là loại hình tiết kiệm mới của giới trẻ trong bối cảnh hiện nay.

Anh An (Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ tiếc nuối khi năm ngoái không tích lũy nhiều hơn, năm nay giá đã tăng gấp đôi. “Tôi thường có thói quen mua vàng tích luỹ, cứ sát ngày Thần tài là mua 4-5 chỉ, một phần cho bản thân để dành đám tiệc sau này, một phần tặng mẹ”, anh kể.

Năm 2024, anh mua vàng miếng SJC với giá chỉ có 6-7 triệu/chỉ, một năm sau đó tăng lên 8-9 triệu đồng nhưng giá vẫn còn hợp túi tiền. Năm 2025, anh mua thêm vàng nhẫn trơn (xu hướng năm này tích lũy vàng nhẫn trơn do giá tăng tốt hơn), giá mua vào mùng 9 năm ngoái là 8,99 triệu đồng/chỉ.

Năm nay, giá được chào bán đã hơn 18 triệu đồng/chỉ với cùng sản phẩm. Do đó, anh An cho biết chỉ có thể mua tích trữ 1-2 chỉ vàng nhẫn cho mẹ. Bản thân anh chọn tích lũy vàng mini với đa dạng hình dáng từ bánh chưng, ngựa… để “lấy vía”.

Hay chị Lê Thị Lan (Ba Đình, Hà Nội) cho biết thay vì mua vàng miếng số lượng lớn, năm nay chị chọn mua nhẫn tròn trơn loại nhỏ để vừa tích lũy, vừa linh hoạt khi cần bán lại. “Đầu năm đông nhưng ai cũng vui vẻ, coi như lấy lộc,” chị Lan nói.

Cửa hàng không nhận khách đặt trước, tuyên bố ngày Thần Tài không lo thiếu hàng

Khách mua vàng xếp hàng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội (Ảnh: Mỹ Tâm).

Khi được hỏi liệu vàng bạc đến ngày vía Thần Tài có dễ để mua không, đại diện các bên đều khẳng định đã có kế hoạch phân bổ, để ai cũng có thể được mua.

Với vàng, đại diện một thương hiệu lớn cho biết đã có kế hoạch bày bán sản phẩm và đảm bảo đủ lượng hàng cho dịp cao điểm này.

Tương tự, bạc mỗi ngày các thương hiệu cũng có giới hạn bán ra khoảng 200 sản phẩm/cửa hàng, mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu mở bán, một sản phẩm tại hệ thống này liên tục cháy hàng, thậm chí các cửa hàng này quy định mỗi khách chỉ được mua một sản phẩm. Đặc biệt, trong dịp này, các cửa hàng chỉ bán hàng có sẵn, không nhận đặt trước.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết giá vàng miếng SJC hiện dao động quanh 184 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh quán tính tăng mạnh của giai đoạn trước, khi rủi ro địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn toàn cầu.

“Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã xuất hiện những gam màu mới, đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, cân bằng và có tầm nhìn chiến lược hơn”, ông Huy nói.

Về lý do nhu cầu mua vàng sau Tết, đặc biệt dịp vía Thần Tài tăng đột biến, ông Huy cho biết trước hết, đây là hiện tượng giao thoa giữa văn hóa và kinh tế. Vía Thần Tài được xem là thời điểm “mở lộc”, vàng mang ý nghĩa tượng trưng cho tài phú và sự hanh thông. Hành vi mua vàng khi ấy không thuần túy đầu tư mà còn là nhu cầu tinh thần, tạo cảm giác an tâm cho năm mới.