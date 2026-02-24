Vàng ngày vía Thần Tài: Chuyên gia khuyên chốt lời, tránh mua đuổi

Vào mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng, thị trường vàng lại bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu mua tăng mạnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân xếp hàng tại các cửa hàng vàng để mua một lượng nhỏ với quan niệm “lấy lộc” đầu năm. Việc vàng được xem là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng khiến ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn trở thành một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường kim loại quý.

Đây được xem như “ngày hội vàng” lớn nhất năm, ghi nhận sức mua tăng vọt và những hàng người nối dài trước các tiệm vàng ở Hà Nội và TPHCM.

Thống kê diễn biến thị trường cho thấy giá vàng thường diễn biến theo một kịch bản khá tương đồng trong những dịp vía Thần Tài (trước, trong và sau) nhiều năm trở lại đây. Theo đó, giá có xu hướng nhích lên từ trước Tết và lập đỉnh ngắn hạn khi thị trường trở lại giao dịch đầu năm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), người dân đã đi mua vàng lấy may. Không ít cửa hàng vàng ở cả Hà Nội và TPHCM trở nên đông đúc bất ngờ từ sáng sớm. Dòng người xếp hàng kéo dài trước các tiệm vàng trên các tuyến đường chính, nhiều người kiên nhẫn đứng chờ mua vừa vì mong muốn tích lộc đầu năm, vừa để tích lũy tài sản.

Cảnh báo nguy cơ lỗ nếu mua vàng ngày vía Thần Tài

Năm nay, trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu phức tạp, vàng vẫn giữ vững vị thế là một tài sản quan trọng. Xu hướng tăng giá được nhiều bên kỳ vọng duy trì. Việc mua hay bán vàng ngày vía Thần Tài được nhiều người quan tâm.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, không có cơ sở khoa học hay tài chính nào cho thấy việc mua vàng đúng ngày vía Thần Tài sẽ giúp gia tăng tài lộc hoặc may mắn.

Người dân mua vàng ngày vía Thần Tài năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dưới góc độ thị trường, vàng vẫn là một loại tài sản có giá trị tích trữ, do đó nhu cầu mua thường tăng mạnh vào dịp này. Nhiều người coi việc mua vàng đầu năm như một hình thức tiết kiệm. Tuy nhiên, theo quan sát các năm gần đây, giá vàng thường điều chỉnh giảm sau ngày vía Thần Tài. Điều này đồng nghĩa với rủi ro thua lỗ ngắn hạn đối với những nhà đầu tư mua ở vùng giá cao trong giai đoạn cao điểm.

Từ thực tế trên, ông Hiếu khuyến nghị người dân nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua vàng vào dịp này. Với những người mua nhằm mục đích cầu may, có thể lựa chọn mua số lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc tích trữ với khối lượng lớn, nhà đầu tư cần thận trọng để tránh rủi ro biến động giá sau cao điểm nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia cho rằng những nhà đầu tư đã mua vàng tại vùng giá thấp trước đó có thể cân nhắc bán ra trong dịp này để chốt lời, với điều kiện đảm bảo mức sinh lời hợp lý, chẳng hạn biên lợi nhuận khoảng 30% so với giá vốn ban đầu.

Chuyên gia khuyên chốt lời từng phần, tránh “đoán đỉnh”

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) - cho biết mùa vía Thần Tài năm nay diễn ra khi vàng SJC đang neo ở vùng cao nhất lịch sử. Sự cộng hưởng giữa yếu tố văn hóa và tâm lý thị trường khiến câu chuyện mua hay bán không chỉ là quyết định trong một ngày, mà là bài toán chiến lược đặt trong cả chu kỳ.

Trước ngày lễ, nhu cầu thường tăng dần theo hiệu ứng kỳ vọng. Lượng tiền nhàn rỗi sau Tết quay trở lại thị trường, trong khi thông tin về diễn biến giá vàng xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Giá vàng trong nước vì vậy có xu hướng nhích lên theo tâm lý đám đông, đồng thời chênh lệch mua - bán cũng mở rộng. Đây là giai đoạn yếu tố kỳ vọng đóng vai trò chi phối.

Một tiệm vàng ở Hà Nội ngày vía Thần Tài năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong ngày vía Thần Tài, lực cầu tập trung vào một số khung giờ cao điểm, thanh khoản tăng mạnh. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giá linh hoạt theo cung - cầu, khiến biên độ dao động có thể lớn hơn thông thường. Tuy nhiên, chi phí giao dịch, thể hiện qua mức chênh lệch mua - bán cao, làm giảm dư địa sinh lời đối với hoạt động lướt sóng ngắn hạn.

Sau khi yếu tố mùa vụ qua đi, thị trường quay trở lại với các yếu tố nền tảng như giá vàng thế giới, tỷ giá và chính sách tiền tệ. “Nhiều năm cho thấy khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi lực cầu hạ nhiệt. Dẫu vậy, xu hướng bền vững vẫn phụ thuộc bối cảnh quốc tế”, ông Huy nói.

Vị này cho biết gần đây, những diễn biến ngoại giao gần đây liên quan đến Dải Gaza và việc duy trì đối thoại giữa Nga - Ukraina phần nào giúp giảm bớt tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu. Ở chiều chính sách, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo chưa vội cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới. Theo ông, các yếu tố này khiến kịch bản tăng nóng liên tục của vàng trở nên kém khả thi hơn, trong khi trạng thái giằng co hoặc điều chỉnh cần được tính đến.

“Vía Thần Tài thường là thời điểm thanh khoản dồi dào. Nếu nhà đầu tư đã mua ở vùng giá thấp hơn và đang có lợi nhuận, đây có thể là cơ hội thuận lợi để cơ cấu danh mục. Tuy nhiên, cách tiếp cận tinh tế là chốt lời từng phần: vừa hiện thực hóa thành quả, vừa duy trì vị thế phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất định”, chuyên gia cho hay.

Bán toàn bộ có thể giúp “khóa” lợi nhuận, nhưng cũng đồng nghĩa rời khỏi lớp bảo vệ khi thị trường còn nhiều biến số. Ngược lại, giữ toàn bộ vị thế có thể bỏ lỡ cơ hội tái cân bằng.

"Mua phù hợp khi mục tiêu là tích lũy dài hạn hoặc mang ý nghĩa truyền thống. Người mua nên ưu tiên sản phẩm phù hợp ngân sách, đảm bảo uy tín thương hiệu, chất lượng và có hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định", ông nêu.

Bán hợp lý khi đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng hoặc cần tái cấu trúc danh mục. Việc bán từng phần giúp hạn chế rủi ro “đoán sai đỉnh”.

Về phân bổ, vàng nên chiếm khoảng 10% tổng tài sản với nhà đầu tư, còn vượt 10-20% có thể tạo rủi ro tập trung, đặc biệt khi thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh. Phần còn lại nên duy trì ở tiền gửi hoặc các kênh tăng trưởng khác để bảo đảm dòng tiền và cơ hội sinh lời.

“Vía Thần Tài là cao điểm thanh khoản và cũng là nét đẹp văn hóa. Nhưng hiệu quả đầu tư không nằm ở ngày duy nhất. Trong thị trường đang chuyển pha, lợi thế thuộc về người có chiến lược rõ ràng, kỷ luật phân bổ và sự điềm tĩnh trước biến động”, chuyên gia đưa ra lời khuyên.