Gần 100 tấn cá lóc miền Tây ồ ạt về TPHCM trước ngày vía Thần Tài

Rạng sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng chục xe tải chở cá lóc từ các tỉnh miền Tây đổ về, liên tục giao hàng để kịp phục vụ nhu cầu cúng vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Tại nhà lồng F, khu thủy sản của chợ, không khí làm việc hối hả. Hai ngày trước vía Thần Tài, chợ đầu mối gần như không ngủ. Từ chiều tối, từng đoàn xe tải chở cá lóc nối đuôi nhau tràn về, đèn pha quét sáng cả một dãy nhà lồng chợ. Lượng hàng tăng gấp nhiều lần ngày thường, đổ dồn trong khung giờ cao điểm khiến không khí càng thêm khẩn trương.

Cá lóc, đặc sản từ Hồng Ngự (Đồng Tháp), Long Xuyên (An Giang), Trà Cú (Trà Vinh)… được đóng trong thùng bạt, theo xe lạnh vượt hàng trăm cây số cập bến xuyên đêm.

Ngay khi xe cá cập bến, nhân viên các vựa lập tức vào việc. Hai người leo lên thùng xe chuyền hàng xuống, những người còn lại bên dưới vác thùng nhựa, đặt lên xe đẩy đưa cá vào sâu bên trong nhà lồng.

Cá lóc sau đó được tiểu thương cân ký, phân loại theo kích cỡ để thuận tiện giao cho mối buôn và phân phối về các chợ trên địa bàn TPHCM. Giá cá lóc dao động từ 35.000-50.000 đồng/kg tùy kích thước, không tăng so với ngày thường dù sức mua đang vào cao điểm.

Khoảng 2h sáng, nhân viên tại chợ cá Bình Điền tất bật vận chuyển hàng chục nghìn con cá lóc trong đêm.

Đàn cá lóc nằm ken dày trong chậu lớn, liên tục được các tiểu thương xịt nước mát để giữ lớp da bóng ướt, đảm bảo cá luôn tươi sống suốt buổi chợ.

Bên trong lồng chợ, một số cá lóc được sơ chế ngay tại chỗ để phục vụ khách lẻ.

Ông Cháo, quản lý vựa cá 5 Kiên, cho biết vào cao điểm vía Thần Tài, nhân viên tại khu chợ cá bắt đầu làm việc từ khoảng 18h và kết thúc ca vào 5h sáng hôm sau.

"Chúng tôi tăng cường thêm nhân lực trong hai ngày mùng 8 và mùng 9. Như mọi năm, mọi người sẽ làm việc xuyên đêm để kịp đáp ứng nhu cầu tăng cao. Trong các ngày này, nhân viên sẽ được trả công gấp 2-3 lần", ông Cháo nói.

Chủ vựa cá Cúc Lộc cho biết đã bỏ mối cho các điểm bán cá lóc nướng dịp vía Thần Tài hơn chục năm nay. Trước ngày cúng khoảng một tháng, các đầu mối đã chủ động liên hệ đặt hàng. "Ngày thường chúng tôi bán khoảng 500kg, nhưng vào cao điểm có thể lên 3-4 tấn. Năm ngoái, có thời điểm nhập hơn chục tấn cá lóc mà vẫn tiêu thụ hết", chủ vựa cá Cúc Lộc cho biết.

Dù sản lượng dự báo giảm nhẹ, các thương lái và chủ vựa cho rằng nguồn cá năm nay vẫn tương đối ổn định và kỳ vọng sẽ tiêu thụ hết trong dịp cao điểm.

"Năm ngoái, thời điểm này lượng cá về chợ hơn 100 tấn. Năm nay có vẻ ít hơn, nhưng cũng chưa thể khẳng định điều gì, phải chờ đến tận chiều mùng 9 mới biết sức mua của người dân ra sao", chị An, một thương lái miền Tây cho biết.

Rộng khoảng 30ha ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, Chợ đầu mối Bình Điền là đầu mối cung ứng thủy hải sản và thực phẩm tươi sống cho thành phố cùng các tỉnh lân cận. Mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng - vía Thần Tài, sức mua tăng vọt; riêng tại miền Nam, cá lóc nướng, mía, thịt heo quay… gần như không thể thiếu trên mâm cúng cầu tài lộc đầu năm.