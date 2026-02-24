Tài sản 850 tỷ USD: Elon Musk giàu hơn cả ngành ô tô thế giới cộng lại

Theo phân tích mới nhất từ Benzinga, tổng giá trị vốn hóa thị trường của 4 gã khổng lồ ngành xe hơi gồm Toyota, General Motors (GM), Ford và Rivian cộng lại mới chỉ đạt khoảng 531 tỷ USD. Trong khi đó, khối tài sản ròng của Elon Musk đã chạm ngưỡng không tưởng: 850 tỷ USD.

Điều này đồng nghĩa với việc, vị tỷ phú này có thể viết séc mua đứt cả 4 tập đoàn kể trên, nắm trọn chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu mà vẫn còn dư ra hàng trăm tỷ USD để tiêu vặt. Con số dư thừa này thậm chí còn lớn hơn GDP của nhiều quốc gia.

CEO Tesla và SpaceX - Elon Musk - hiện là người giàu nhất thế giới với khoảng cách rất xa so với phần còn lại (Ảnh: AP).

Khi tiền không còn là tiền mặt, mà là niềm tin vào tương lai

Theo dữ liệu cập nhật từ Intellectia và Bloomberg, tính đến tháng 2, tài sản ròng của Elon Musk đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 850 tỷ USD. Ông không chỉ củng cố vững chắc ngôi vị người giàu nhất hành tinh mà còn tạo ra một khoảng cách mênh mông với phần còn lại. Để dễ hình dung, khối tài sản này hiện lớn hơn tổng gia sản của hai nhà đồng sáng lập Google (Larry Page, Sergey Brin) và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cộng lại.

Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư tài chính quan tâm không chỉ là con số, mà là cấu trúc của khối tài sản này. Khác với những tỷ phú tích trữ tiền mặt hay bất động sản, sự giàu có của Musk đến từ một canh bạc tất tay vào công nghệ tương lai.

Trong khi năm 2026 chứng kiến nhiều tỷ phú công nghệ "bốc hơi" hàng chục tỷ USD do biến động thị trường, Musk lại lội ngược dòng ngoạn mục. Động lực chính cho đà tăng phi mã này không chỉ đến từ xe điện Tesla, mà nằm ở một cú bắt tay lịch sử trong giới công nghệ: thương vụ sáp nhập giữa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI.

Theo Times of India, thương vụ hoán đổi cổ phiếu này đã tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá lên tới 1.250 tỷ USD. Logic của nhà đầu tư rất rõ ràng: Hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX cung cấp kho dữ liệu khổng lồ để huấn luyện AI, và ngược lại, trí tuệ nhân tạo của xAI sẽ tối ưu hóa việc vận hành tàu vũ trụ. Sự cộng hưởng này đã biến cổ phần của Musk tại công ty mới (khoảng 42%) trở thành một "mỏ vàng" trị giá khoảng 525 tỷ USD.

Tesla - Gà đẻ trứng vàng hay canh bạc rủi ro?

Dù hào quang đang chiếu rọi vào lĩnh vực không gian và AI, nhưng đối với các nhà đầu tư chứng khoán, Tesla vẫn là một chỉ báo không thể bỏ qua. Hiện tại, Musk nắm giữ khoảng 13% cổ phần hãng xe điện này, đóng góp khoảng 180-200 tỷ USD vào túi tiền của ông.

Tuy nhiên, vị thế của Tesla đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Thị trường xe điện không còn là sân chơi độc tôn khi các hãng xe Trung Quốc như BYD hay các ông lớn truyền thống như Mercedes, BMW đang trỗi dậy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, công nghệ tự lái Full Self-Driving (FSD), vốn được xem là "vũ khí chiến lược" để định giá Tesla cao ngất ngưởng, vẫn đang chịu sự giám sát gắt gao về pháp lý.

Dẫu vậy, giới phân tích vẫn nhìn thấy những "cửa sáng". Nếu Musk đạt được các mục tiêu hiệu suất trong gói thù lao khổng lồ đã được cổ đông phê duyệt, ông có thể nhận thêm lượng cổ phiếu trị giá tới 1.000 tỷ USD trong tương lai. Đây là một kịch bản "trong mơ" nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu Tesla thực sự hiện thực hóa được tham vọng taxi robot và năng lượng tái tạo.

Đường đua đến danh hiệu "tỷ phú nghìn tỷ USD" đầu tiên

Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là "Liệu Elon Musk có trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD không?", mà là "Khi nào?".

Theo nền tảng dự đoán tài chính Kalshi được dẫn lại bởi các báo cáo quốc tế, xác suất Elon Musk chạm mốc tài sản 1.000 tỷ USD ngay trong năm 2026 là 75%. Thậm chí, tỷ lệ này tăng lên 78% cho mốc thời gian trước năm 2027.

Để đạt được con số mang tính biểu tượng này, Musk cần 2 điều kiện: Thứ nhất, định giá của "siêu thực thể" SpaceX-xAI tiếp tục leo thang lên mức 1.600 - 2.000 tỷ USD, và thứ hai, cổ phiếu Tesla giữ vững phong độ hoặc bứt phá nhờ công nghệ mới.

Nhìn từ góc độ quản lý tài sản, trường hợp của Elon Musk là một bài học kinh điển về rủi ro và lợi nhuận. Ông không đa dạng hóa danh mục đầu tư theo sách giáo khoa tài chính thông thường. Thay vào đó, ông tập trung vốn liếng và trí tuệ vào những ngành công nghiệp khó nhằn nhất, rủi ro nhất nhưng cũng có khả năng thay đổi nhân loại lớn nhất.

Sự giàu có của Musk, vì thế, mang tính biến động cực cao. Tài sản của ông có thể tăng hoặc giảm hàng chục tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch hoặc một dòng trạng thái trên mạng xã hội X. Nhưng chính sự biến động đó lại là thỏi nam châm thu hút dòng tiền của những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm và tin vào sự đột phá.