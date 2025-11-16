Mailisa giải thể loạt công ty; nhiều doanh nghiệp biến động nhân sự

Thẩm mỹ viện Mailisa: Bất ngờ giải thể nhiều công ty, lộ điều bất thường

Ngày 13/11, lực lượng cảnh sát đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên cả nước thu hút sự chú ý của dư luận.

Hoạt động kinh doanh của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ngày 28/10, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa (TPHCM) sau hơn 7 năm hoạt động, với lý do “kinh doanh không hiệu quả”.

Chỉ một ngày sau, 29/10, ông Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa tại Phú Quốc (An Giang), cũng với lý do tương tự.

Theo cập nhật mới nhất, hệ thống hiện chỉ còn 9 chi nhánh trên cả nước. Con số này giảm mạnh so với thông tin trên website, nơi Mailisa từng quảng cáo có tới 17 chi nhánh tại các thành phố lớn.

Thẩm mỹ viện Mailisa chỉ còn lại 9 chi nhánh trên cả nước (Ảnh chụp màn hình).

Tương tự, bà Mai từng là chủ sở hữu, giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MAI LI SA (Hà Nội) thành lập từ tháng 7/2009, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Công ty này hiện đã ngừng hoạt động.

Tháng 8/2023, bà tiếp tục thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY tại phường Nhiêu Lộc (TPHCM). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tuy nhiên, đến cuối tháng 5 vừa qua, công ty bất ngờ thông báo giải thể theo quyết định của chính bà Mai.

"Bà trùm" đứng sau thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

Thẩm mỹ viện Mailisa do bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975), thường được gọi là Mailisa, cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Trên mạng xã hội, bà Mai sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi và được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “sếp em Mailisa”.

Theo quảng bá, Mailisa xây dựng tên tuổi nhờ hạ tầng sang trọng, máy móc nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ, chuyên viên có chứng chỉ và cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ phun xăm, điều trị da, triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư công nghệ cao, từng công bố phục vụ hơn 16 triệu khách hàng với hơn 2.000 nhân sự.

Lực lượng cảnh sát xuất hiện và làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Hà Nội từ khoảng 10h30 ngày 13/11 (Ảnh: Nam Dũng).

Hiện ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc… Ông Khánh sở hữu loạt công ty mang tên Mailisa hoặc MK Skincare, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và xuất nhập khẩu.

Bà Mai cũng đứng tên các doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MAI LI SA; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY; Công ty TNHH MAI LI SA... Dù có tên gọi khác nhau, phần lớn các doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, dạy nghề và nằm trong hệ sinh thái Mailisa.

Mỹ phẩm Doctor Magic nhập khẩu của Mailisa: Hé lộ nhà sản xuất

Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa khẳng định phân phối độc quyền mỹ phẩm Doctor Magic nhập khẩu từ Hong Kong (Trung Quốc).

Mỗi sản phẩm đều có tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm ghi do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp. Khi mua, khách hàng cũng được xuất hóa đơn bán lẻ kèm theo.

Theo nhãn sản phẩm, Doctor Magic tại Việt Nam được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (TPHCM), thành lập từ tháng 9/2017, do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật, vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Các công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm gồm HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited và HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, công nghệ sinh học và xuất nhập khẩu.

Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Doctor Magic là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu (Ảnh: Chụp màn hình).

Sản phẩm được sản xuất bởi Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd (Quảng Châu, Trung Quốc), thành lập năm 2015, chuyên nghiên cứu, phát triển công thức mỹ phẩm và sản xuất theo hình thức OEM/ODM.

Nhà máy rộng 40.000m2, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có xưởng GMP, xưởng đóng hộp vô trùng tự động, 24 dây chuyền sản xuất, với gần 500 nhân sự và 30 kỹ sư, giá trị xuất khẩu khoảng 5-10 triệu USD mỗi năm. Sản phẩm chủ lực là các loại kem trị tàn nhang, mụn, chăm sóc da, trang điểm và làm sạch da.

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 xử phạt hai doanh nghiệp vàng là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải sau đợt thanh tra từ 16/9 đến 1/10 về tuân thủ pháp luật trong kinh doanh vàng.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền, gồm nội quy không đầy đủ, không phân loại khách hàng rủi ro, không báo cáo các giao dịch giá trị lớn và không lưu hồ sơ khách hàng. Ngọc Thẩm bị phạt hơn 1 tỷ đồng, Ngọc Hải 775 triệu đồng, tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng.

Công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn, bổ nhiệm lãnh đạo

Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal vừa tăng tổng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, tăng thêm 5.000 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: VIC).

Ngoài việc tăng vốn, VinMetal còn bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng giám đốc công ty. Ông Sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Ông vẫn đang đảm nhiệm chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thép Pomina. Ngoài ra, ông còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Đầu tư Thế giới Di động.

Về cơ cấu cổ đông, Vingroup sở hữu 98% vốn của VinMetal. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn.

Ông Vũ Văn Tiền trở lại làm Chủ tịch ABBank

Ngày 14/11, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Tiền (SN 1959), đang là Phó chủ tịch ABBank, từng giữ chức Chủ tịch trong giai đoạn năm 2005-2018. Năm 2018, ông rời ghế Chủ tịch để tuân thủ quy định lãnh đạo doanh nghiệp không kiêm nhiệm vị trí tương tự tại ngân hàng. Sau đó, vị trí này được chuyển giao cho ông Đào Mạnh Kháng, em rể của ông Tiền.

Ông Vũ Văn Tiền tại một sự kiện chiều ngày 10/10 (Ảnh: Hải Long).

Song song đó, HĐQT Tập đoàn Geleximco cũng ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn. Ông Hậu là em trai ông Vũ Văn Tiền. Trong khi đó, ông Vũ Văn Tiền đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn này.

Công ty Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỷ đồng, bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Ba Huân.

Theo đó, doanh nghiệp bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo công văn của Chi cục Thuế cơ sở 6 TPHCM.

Lý do là Công ty Ba Huân nợ tiền thuế quá hạn trên 90 ngày. Tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 51 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế có hiệu lực một năm, từ ngày 10/11 đến 9/11/2026. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.