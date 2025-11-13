"Bà trùm" đứng sau thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

Lúc 12h20 ngày 13/11, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại thẩm mỹ viện Mailisa ở số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội xuất hiện nhiều lực lượng công an, cảnh sát cơ động.

Chiều 13/11, cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM.

Theo ghi nhận, căn biệt phủ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Từ sáng, nhiều xe chở cảnh sát đã đến khu vực này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Theo một số người dân sống cạnh căn biệt phủ, cảnh sát xuất hiện từ khoảng 8h cùng ngày và đến đầu giờ chiều vẫn còn làm việc. Người dân cũng cho biết, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000m², vợ chồng bà Phan Thị Mai thường xuyên có mặt tại đây. Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng gỗ quý, phong cách Á Đông, hồ cá Koi, sân vườn kỳ công và lộng lẫy.

Mailisa do bà Phan Thị Mai (SN 1975) hay còn gọi là Mailisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa bắt đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TPHCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên cả nước.

Bà Mai từng nhiều lần nhấn mạnh những yếu tố làm nên tên tuổi của Mailisa đến từ hạ tầng sang trọng, máy móc hiện đại nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ, chuyên viên có chứng chỉ hành nghề, cùng cam kết sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Mailisa được quảng cáo rầm rộ với các dịch vụ như phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao...

Lực lượng cảnh sát xuất hiện và làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Hà Nội từ khoảng 10h30 ngày 13/11 (Ảnh: Nam Dũng).

Theo thông tin tự công bố, Mailisa hiện có tới 17 chi nhánh thẩm mỹ viện trên toàn quốc, với hơn 2.000 nhân sự và từng cung cấp dịch vụ cho hơn 16 triệu khách hàng.

Ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai không chỉ được biết đến nhờ hệ thống thẩm mỹ viện quy mô lớn, mà còn bởi hình ảnh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện được chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội.

Cuộc sống của cặp vợ chồng doanh nhân này cũng gây chú ý với biệt thự rộng khoảng 4.000m2 tại TPHCM và bộ sưu tập hàng chục siêu xe. Họ thường chia sẻ hình ảnh du lịch, sự kiện và đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, bà Mai là người có sức ảnh hưởng rất lớn, sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. Nhiều khán giả còn quen gọi bà bằng biệt danh “sếp em Mailisa”. Chính lượng người theo dõi khổng lồ này giúp thương hiệu thẩm mỹ của bà được quảng bá rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Hiện tại, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai đứng tên hàng loạt doanh nghiệp tại Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc…

Cụ thể, ông Hoàng Kim Khánh đang đứng tên 1 loạt doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE; Công ty TNHH Thương mại Mailisa; Công ty TNHH MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ MTV Mailisa; Công ty TNHH MTV Thương mại Mailisa; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa...

Ngoài ra, bà Phan Thị Mai cũng đứng tên một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY; Công ty TNHH MAI LI SA...

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về tên gọi nhưng đa phần đều thuộc thương hiệu Mailisa.