Ông Vũ Văn Tiền trở lại làm Chủ tịch ABBank

Ngày 14/11, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Ông Tiền (sinh năm 1959), đang là Phó chủ tịch ABBank, từng giữ chức Chủ tịch trong giai đoạn năm 2005-2018. Năm 2018, ông rời ghế Chủ tịch để tuân thủ quy định lãnh đạo doanh nghiệp không kiêm nhiệm vị trí tương tự tại ngân hàng. Sau đó, vị trí này được chuyển giao cho ông Đào Mạnh Kháng, em rể của ông Tiền.

Song song đó, HĐQT Tập đoàn Geleximco cũng ban hành quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn. Ông Hậu là em trai ông Vũ Văn Tiền.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Tiền đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn này.

Ông Vũ Văn Tiền tại một sự kiện chiều ngày 10/10 (Ảnh: Hải Long).

Geleximco được thành lập năm 1993, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Công ty sở hữu 17% vốn của ABBank.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thống nhất và thông qua kế hoạch thay đổi nhân sự đảm nhiệm chức danh tổng giám đốc.

Ông Phạm Duy Hiếu thôi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững (ESG).

Để duy trì hoạt động liên tục, HĐQT ngân hàng trên đã bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1979) vào vị trí Phó tổng giám đốc và giao vị này đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc kể từ ngày 14/11.