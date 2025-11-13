Công ty Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỷ đồng, bị cưỡng chế ngừng thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III (thuộc Cục Hải quan TPHCM) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty cổ phần Ba Huân.

Theo đó, doanh nghiệp bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo công văn của Chi cục Thuế cơ sở 6 TPHCM.

Lý do là Công ty Ba Huân nợ tiền thuế quá hạn trên 90 ngày. Tổng số tiền bị cưỡng chế hơn 51 tỷ đồng. Biện pháp cưỡng chế có hiệu lực một năm, từ ngày 10/11 đến 9/11/2026. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Công ty Ba Huân bị cưỡng chế thuế (Ảnh: BH).

Công ty Ba Huân ra đời từ năm 1985, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ chăn nuôi. Người sáng lập là bà Phạm Thị Huân. Thương hiệu này gắn liền với thương hiệu trứng gia cầm và nhiều năm tham gia chương trình bình ổn giá của TPHCM.

Ngoài các sản phẩm trứng gia cầm truyền thống, đơn vị này mở rộng danh mục với thịt gà tươi, thực phẩm chế biến, sản xuất con giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón...

Năm 2018, Ba Huân nhận 32,5 triệu USD (khoảng 750 tỷ đồng) từ việc bán 34% cổ phần cho quỹ thành viên của VinaCapital, với mục tiêu tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm theo mô hình khép kín "từ trang trại đến bàn ăn". Tuy nhiên sau đó, thương vụ xảy ra những bất đồng và dừng hợp tác.