Công ty thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn, bổ nhiệm lãnh đạo

Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinMetal vừa công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/11.

Cụ thể, sau khi thay đổi đăng ký, tổng vốn điều lệ của VinMetal đạt 15.000 tỷ đồng, tăng thêm 5.000 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

Dù mới thành lập nhưng số vốn của VinMetal đã vượt nhiều tên tuổi lâu năm trong ngành như Hoa Sen, Nam Kim, VNSteel... nhưng vẫn thấp hơn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh.

Ngoài việc tăng vốn, VinMetal còn bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng giám đốc công ty. Ông Sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Ông vẫn đang đảm nhiệm chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thép Pomina. Ngoài ra, ông còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Đầu tư Thế giới Di động.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: VIC).

Về cơ cấu cổ đông, Vingroup sở hữu 98% vốn của VinMetal. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn.

Đầu tháng 10, Vingroup công bố thành lập VinMetal, mục tiêu là xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo doanh nghiệp, việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp như bất động sản, xe điện...

Tập đoàn này cũng hướng đến chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TPHCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.