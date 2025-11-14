Thẩm mỹ viện Mailisa: Bất ngờ giải thể nhiều công ty, lộ điều bất thường

Ngày 13/11, lực lượng cảnh sát đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thu hút sự chú ý của dư luận. Việc kiểm tra được thực hiện đồng loạt từ sáng đến chiều. Sau khi kết thúc, cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Đóng cửa hàng loạt công ty trong hệ sinh thái

Hoạt động kinh doanh của chuỗi thẩm mỹ viện này cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai, vừa ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa vào ngày 28/10 sau hơn 7 năm thành lập. Lý do giải thể được đưa ra là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Trụ sở của công ty được đặt tại đường Trần Huy Liệu (Phú Nhuận, TPHCM). Địa điểm này từng được Mailisa sử dụng làm cơ sở đào tạo nghề, quy tụ nhiều học viên ở các tỉnh thành đến học.

Đáng chú ý, chỉ sau đó một ngày (29/10), ông Hoàng Kim Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (tại Phú Quốc, An Giang). Lý do được nêu trong quyết định giải thể vẫn tương tự là hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả.

Vào thời điểm khai trương cơ sở ở Phú Quốc, Mailisa từng quảng cáo rầm rộ, mời hàng loạt người nổi tiếng tới chung vui. Mailisa giới thiệu đây là chi nhánh thứ 15 thuộc hệ thống.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất trên trang Facebook chính thức của Thẩm mỹ viện Mailisa (có hơn 2,8 triệu người theo dõi), hệ thống hiện có tổng cộng 9 chi nhánh trên cả nước. Trong đó TPHCM gồm 2 chi nhánh, các địa phương còn lại mỗi nơi một chi nhánh là Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Cần Thơ.

Thẩm mỹ viện Mailisa chỉ còn lại 9 chi nhánh trên cả nước (Ảnh chụp màn hình).

Như vậy, số liệu cập nhật mới trên Facebook cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với thông tin trên website, nơi doanh nghiệp quảng cáo có tới 17 chi nhánh và hiện diện tại tất cả thành phố lớn.

Bà Mai cũng từng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA thành lập tháng 7/2009, trụ sở tại phường Thổ Quan, TP Hà Nội. Ngành nghề chính là xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay đã ngừng hoạt động.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY thành lập tháng 8/2023, trụ sở tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM cũng do bà Mai thành lập, giữ chức vụ Giám đốc và Người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình...

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 vừa qua, công ty đã bất ngờ thông báo giải thể với lý do theo quyết định của chủ doanh nghiệp là bà Phan Thị Mai.

Theo thông tin tự giới thiệu trên website, ông Hoàng Kim Khánh là tổng giám đốc điều hành, người đặt nền móng định hình hệ thống Mailisa phát triển bền vững. Còn bà Phan Thị Mai, vợ ông Khánh, giữ vai trò tổng giám đốc, chuyên gia thẩm mỹ trực tiếp giám sát chất lượng chuyên môn tại tất cả các chi nhánh.

Nhiều lần bị xử phạt

Mailisa hiện cung cấp nhiều nhóm dịch vụ thẩm mỹ, trải rộng từ phun xăm đến các kỹ thuật can thiệp sâu hơn. Trong đó, phun màu thẩm mỹ gồm phun chân mày, môi và mí. Mảng điều trị da tập trung vào các vấn đề phổ biến như nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo rỗ và mụn.

Bên cạnh đó, cơ sở còn thực hiện một số dịch vụ phẫu thuật và tiểu phẫu như: nâng cung chân mày, tạo mắt hai mí, thu gọn môi, nâng mũi, độn cằm... Ngoài ra còn có các dịch vụ làm đẹp như tiêm botox, filler, cấy meso và những liệu trình trẻ hóa, chăm sóc da chuyên sâu theo phía chuỗi thẩm mỹ quảng cáo.

Thông qua mạng xã hội, bà Phan Thị Mai nhiều lần chia sẻ rằng thay vì chỉ đi thuê các vị trí đắc địa, bà đã chủ động nỗ lực mua nhiều bất động sản để mở cơ sở thẩm mỹ. Cách làm này giúp giảm chi phí vận hành, duy trì mức giá dịch vụ hợp lý hơn.

Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý. Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.