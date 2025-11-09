Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Quyết định được ký ngày 3/11 sau khi cơ quan chức năng hoàn tất đợt thanh tra chuyên đề về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, từ ngày 16/9 đến 1/10, đoàn thanh tra đã kiểm tra việc tuân thủ pháp luật tại hai doanh nghiệp này. Kết quả cho thấy, cả Ngọc Thẩm và Ngọc Hải đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về kế toán, thuế, hóa đơn, công bố tiêu chuẩn hàng hóa và niêm yết giá bán. Tuy nhiên, trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, hai công ty đều để xảy ra nhiều vi phạm.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền không đầy đủ, không thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, và không báo cáo 1.662 giao dịch có giá trị lớn theo quy định. Ngoài ra, công ty cũng chưa thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, chưa lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng, và chưa lưu trữ kết quả phân tích giao dịch phải báo cáo.

Với các sai phạm này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với Ngọc Thẩm, gồm 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cũng bị phát hiện hàng loạt vi phạm tương tự. Doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ không đầy đủ, không phân loại khách hàng theo rủi ro, không xây dựng hệ thống quản lý để nhận diện khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, không báo cáo 32 giao dịch giá trị lớn và không đánh giá rủi ro rửa tiền.

Ngoài ra, Ngọc Hải chưa thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng và kết quả đánh giá các giao dịch phải báo cáo. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xác định nguyên nhân vi phạm chủ yếu do doanh nghiệp chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 775 triệu đồng đối với Ngọc Hải. Như vậy, tổng số tiền hai doanh nghiệp vàng bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng.

Đại diện Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 cho biết, các vi phạm chưa đến mức nghiêm trọng, chưa gây hậu quả, song yêu cầu hai doanh nghiệp nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục triệt để nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh vàng - lĩnh vực có rủi ro cao về tài chính và minh bạch dòng tiền.