Từ tiệm nhỏ đến tài sản khủng: “Bà trùm” thẩm mỹ Mailisa giàu lên từ đâu?

Từ tiệm nhỏ đến hệ thống lớn trên toàn quốc

Ngày 13/11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Việc kiểm tra diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ được sáng lập từ năm 1998 bởi bà Phan Thị Mai (thường được gọi là Mailisa) cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh.

Bà Mai từng chia sẻ có xuất thân nghèo khó tại Hà Tĩnh, theo nghề cắt tóc, trang điểm, sau đó mở cơ sở làm đẹp nhỏ, dần phát triển lên thành thương hiệu Mailisa.

Khởi đầu từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (cũ), nay là phường Cầu Kiệu, TPHCM, Mailisa hiện đã phát triển thành hệ thống lớn với nhiều chi nhánh trên toàn quốc và khoảng 2.000 nhân viên.

Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh đảm nhận vai trò điều hành, giúp hệ thống tăng tốc mở chi nhánh.

Theo thông tin tra cứu từ mã số thuế của công ty, hệ thống pháp nhân của Mailisa do ông Hoàng Kim Khánh là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Khánh còn đứng tên đại diện pháp luật cho hàng chục công ty, chi nhánh khác có thương hiệu Mailisa trong tên doanh nghiệp.

Đáng chú ý, một số công ty được cho là của vợ chồng bà Mai chỉ đăng ký vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng đến vài tỷ đồng, nhưng báo cáo doanh thu nhiều năm lên đến trăm tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế có năm đạt hàng trăm tỷ đồng.

Đơn vị vận hành chuỗi là Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ thẩm mỹ viện Mailisa, tiền thân là Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Mailisa. Công ty này thành lập từ tháng 7/2018, trụ sở tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh đăng ký chủ yếu là cắt tóc, gội đầu và chăm sóc da mặt (không bao gồm các dịch vụ xâm lấn hoặc gây chảy máu).

Tuy nhiên, theo thông tin trên website chính thức, chuỗi Mailisa cung cấp đa dạng dịch vụ từ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ cho đến đào tạo nghề.

Không dừng lại ở dịch vụ, hệ sinh thái Mailisa còn mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm Doctor Magic, quảng bá mạnh qua livestream với mức giá 2-4 triệu đồng/combo. Đồng thời công ty phát triển mảng đào tạo nghề thẩm mỹ, tận dụng chính các cơ sở làm điểm thực hành.

Điều này giúp hệ sinh thái tạo ra mô hình doanh thu đa tầng là người dùng dịch vụ - mua sản phẩm - tham gia đào tạo - quay lại sử dụng dịch vụ.

Bà Phan Thị Mai là chủ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh: Mailisa).

Mua bất động sản thay vì thuê mặt bằng

Hai vợ chồng bà Phan Thị Mai khẳng định thành công của Mailisa đến từ việc đầu tư bài bản vào cơ sở hạ tầng, máy móc công nghệ cao nhập khẩu, đội ngũ bác sĩ, chuyên viên có chứng chỉ hành nghề cùng cam kết chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Mailisa cũng xây dựng hình ảnh thương hiệu theo mô hình "hàng hiệu - giá bình dân", tổ chức nhiều chương trình tri ân, khai trương hoành tráng và hợp tác với người nổi tiếng để tăng độ phủ sóng.

Một điểm đáng chú ý là thay vì thuê mặt bằng, hệ thống này lựa chọn mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại những vị trí trung tâm của các tỉnh, thành phố lớn.

Trên mạng xã hội, bà Mai là một nhân vật có sức ảnh hưởng đáng kể với hơn 3 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản khủng.

Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 (cũ), TPHCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công.

Trong khi đó, ông Hoàng Kim Khánh còn được biết đến là một trong những "tay chơi" siêu xe hàng đầu Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Vào tháng 8/2024, bà Mai tiết lộ trên trang cá nhân rằng 2 vợ chồng sở hữu khoảng 40 chiếc xe, từ siêu xe thể thao đến xe siêu sang, cùng đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ lên tới 40-50 người để vận hành.

Dù nổi tiếng và có quy mô lớn, Mailisa từng không ít lần vướng lùm xùm pháp lý. Năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chăm sóc da trong 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Công ty TNHH Mailisa sau đó đã bị đình chỉ trong vòng 18 tháng. Công ty đồng thời phải tháo gỡ, dỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh chưa được cấp phép. Hai nhân viên của cơ sở này cũng bị phạt vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.