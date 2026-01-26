Giá vàng xô đổ kỷ lục 5.000 USD/ounce, chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo dữ liệu cập nhật trực tuyến từ Reuters, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay đã chính thức vượt qua mốc cản tâm lý quan trọng 5.000 USD. Tính đến thời điểm chốt phiên, giá vàng giao ngay tăng gần 1%, giao dịch quanh mức 5.029 USD/ounce. Tương tự, hợp đồng tương lai vàng Mỹ giao tháng 2 cũng ghi nhận đà tăng hơn 1%, đạt mức 5.029,70 USD/ounce.

Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, giá kim loại quý này đã tăng hơn 16% - một hiệu suất sinh lời đáng kinh ngạc đối với một tài sản vốn được coi là "phòng thủ". Nếu nhìn lại năm 2025, vàng đã có một năm rực rỡ với mức tăng trưởng lên tới 64%.

Theo nhận định từ CNBC, đà tăng này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố rủi ro vĩ mô. Các điểm nóng địa chính trị từ Greenland, Venezuela cho đến Trung Đông đang ngày càng trở nên căng thẳng, buộc dòng tiền thông minh phải tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro và trú ngụ vào vàng.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, vượt 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 26/1 (Ảnh: Reuters).

"Cá mập" và Ngân hàng Trung ương gom hàng không mệt mỏi

Một trong những động lực chính đẩy giá vàng lên mức không tưởng này đến từ lực cầu bền bỉ của các "tay to" trên thị trường.

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, nền tảng nhu cầu đối với vàng đã thay đổi về chất. Không chỉ là công cụ đầu cơ, vàng đang trở thành tấm khiên phòng vệ bắt buộc.

Ngân hàng này ước tính, hoạt động mua ròng của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) toàn cầu hiện duy trì ở mức trung bình 60 tấn/tháng, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân chỉ 17 tấn/tháng của giai đoạn trước năm 2022. Đáng chú ý, Trung Quốc đã nối dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp tính đến tháng 12 vừa qua.

Bên cạnh đó, dòng tiền từ phương Tây cũng đang "thức tỉnh". Lượng vàng nắm giữ trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đã tăng thêm khoảng 500 tấn kể từ đầu năm 2025.

"Các công cụ phòng vệ rủi ro vĩ mô bao gồm cả việc giới siêu giàu trực tiếp gom mua vàng vật chất đang trở thành một nguồn cầu quan trọng và ngày càng bám rễ sâu vào thị trường", Goldman Sachs nhận định.

Kịch bản 6.400 USD/ounce: Điên rồ hay thực tế?

Với việc mốc 5.000 USD bị phá vỡ, câu hỏi lớn nhất của giới đầu tư lúc này là: Đỉnh vàng ở đâu?

Các tổ chức tài chính lớn đang liên tục điều chỉnh dự báo theo hướng tích cực hơn. Ngân hàng Union Bancaire Privée (UBP) nhận định vàng sẽ có một năm tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu 5.200 USD/ounce vào cuối năm. Trong khi đó, Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 từ 4.900 USD lên 5.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, con số gây sốc nhất đến từ nhà phân tích độc lập kỳ cựu Ross Norman. Trả lời Reuters, ông Norman đưa ra một kịch bản táo bạo: "Mô hình dự báo cả năm của chúng tôi cho thấy giá vàng hoàn toàn có thể đạt đỉnh 6.400 USD/ounce, với mức giá trung bình trong năm duy trì quanh 5.375 USD".

Đồng quan điểm lạc quan, ông Philip Newman, Giám đốc tại Metals Focus, cho rằng dù áp lực chốt lời ngắn hạn là khó tránh khỏi, nhưng mọi nhịp điều chỉnh sẽ diễn ra rất nhanh và nông, bởi lực cầu bắt đáy đang chực chờ bên ngoài rất lớn. Ông Newman kỳ vọng giá có thể chạm 5.500 USD ngay trong năm nay.

Không chỉ có vàng, bạc cũng tăng nóng

Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn về vàng, thì "người anh em" của nó là bạc cũng đang âm thầm lập những kỷ lục không tưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử, giá bạc đã vượt mốc 100 USD/ounce vào phiên thứ Sáu tuần trước và tiếp tục tăng vọt lên gần 106 USD/ounce trong sáng nay.

Đà tăng của bạc được cộng hưởng bởi hai yếu tố: Nhu cầu đầu tư ăn theo sóng vàng và sự khan hiếm nguồn cung vật chất trầm trọng phục vụ cho nhu cầu công nghiệp. Với mức tăng trưởng 147% trong năm ngoái và hơn 16% chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, bạc đang chứng minh mình không chỉ là "cái bóng" của vàng mà còn là một kênh đầu tư siêu lợi nhuận đầy rủi ro nhưng hấp dẫn.

Với diễn biến hiện tại, mốc 5.000 USD dường như chỉ là điểm khởi đầu cho một siêu chu kỳ mới của kim loại quý, khi vàng ngày càng khẳng định vị thế "vua" trong các loại tài sản giữa thời kỳ đầy biến động.