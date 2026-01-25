Dự báo giá vàng sau tuần tăng kỷ lục lên sát 5.000 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19/1 đến 24/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuần trước đó, mặt hàng này được niêm yết tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, chỉ sau một tuần, vàng miếng được điều chỉnh tăng 11,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới mở đầu tuần quanh 4.654 USD/ounce, đi ngang do thị trường Mỹ nghỉ lễ, trước khi bứt phá mạnh nhờ lực mua từ châu Á và đặc biệt là sự trở lại của nhà đầu tư Mỹ.

Những lo ngại liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump về Greenland khiến thị trường biến động mạnh, đẩy giá vàng có lúc lập đỉnh mới 4.885 USD/ounce rồi nhanh chóng điều chỉnh.

Sang thứ 5, vàng vượt mốc 4.900 USD, thiết lập kỷ lục mới tại 4.965 USD/ounce. Đến phiên thứ 6, kim loại quý tiếp tục tăng vọt, tiến sát ngưỡng 5.000 USD, đạt đỉnh 4.989 USD trước khi tích lũy quanh vùng 4.980 USD khi bước vào cuối tuần.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News cho thấy Phố Wall lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân có phần thận trọng hơn.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của công ty tư vấn và phân phối kim loại quý Asset Strategies International, nhận định giá vàng sẽ tăng. “Sẽ có lúc xảy ra điều chỉnh, nhưng tôi không tin điều đó diễn ra ngay tuần tới. Địa chính trị đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Lo ngại về ảnh hưởng chính trị lên Fed vẫn tồn tại”, ông nêu.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Forex.com, nói: “Không có lý do gì để đảo chiều quan điểm lúc này. Mốc 5.000 USD có thể làm chậm đà tăng, tạm dừng hoặc thậm chí tạo ra một nhịp điều chỉnh, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy người mua đã rút lui. Cách vàng phản ứng khi điều chỉnh về 4.900 USD cho thấy dư địa tăng vẫn còn rất lớn”.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập với vàng trong tuần tới. “Khi lần đầu tiên tiến sát 5.000 USD, về mặt kỹ thuật, vàng trông như đã đến lúc cần một nhịp nghỉ”, ông nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng các động lực trung và dài hạn đã đẩy vàng tăng hàng nghìn USD/ounce trong những năm gần đây vẫn còn nguyên, trong khi các yếu tố ngắn hạn như Greenland chỉ đóng vai trò chất xúc tác bổ sung.

Theo Colin Cieszynski, động lực lớn nhất nâng đỡ đà tăng của vàng vẫn là sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

“Đồng USD đã yếu đi liên tục suốt 9-10 tháng qua. Chừng nào xu hướng này chưa đảo chiều, thì lực đỡ cơ bản cho vàng và bạc vẫn còn. Trong bối cảnh đó, các điểm nóng địa chính trị cụ thể chỉ mang tính thứ yếu - chúng tạo cú hích ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên”, ông nói.

Trong khảo sát tuần này, 15 chuyên gia tham gia khảo sát giá vàng. 12 chuyên gia, tương đương 80%, dự báo giá vàng sẽ vượt 5.000 USD trong tuần tới; một người (7%) dự báo giá giảm; hai người còn lại (13%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 272 lượt bình chọn từ nhà đầu tư cá nhân. 193 người, tương đương 71%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 40 người (15%) cho rằng vàng sẽ giảm; và 39 người còn lại (14%) kỳ vọng giá đi ngang trong tuần tới.

Sự kiện kinh tế quan trọng nhất tuần tới là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, dù thị trường chưa kỳ vọng có điều chỉnh lãi suất trước tháng 6. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát mọi dấu hiệu bất đồng trong bỏ phiếu cũng như những phát biểu mang tính thách thức trong họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Thứ 2, thị trường đón nhận dữ liệu đơn hàng của Mỹ. Thứ 3 thị trường đón chờ chỉ số niềm tin tiêu dùng. Thứ 4, Ngân hàng Trung ương Canada ra quyết định chính sách tiền tệ vào buổi sáng, tiếp đến là cuộc họp của Fed vào buổi chiều. Thứ 5, giới đầu tư theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch khép lại với dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào sáng thứ 6.