Mỹ - Israel không kích Iran: Giá vàng sắp bùng nổ?

Giá vàng thế giới tuần này mở tuần ở 5.146 USD/ounce, nhanh chóng tăng lên trên 5.245 USD rồi điều chỉnh về đáy tuần 5.100 USD vào thứ 3. Sau đó, kim loại quý phục hồi trở lại vùng 5.200 USD và đi ngang trong biên độ hẹp 5.150-5.200 USD giữa tuần.

Đến thứ 6, căng thẳng Trung Đông kích hoạt lực mua mạnh, đẩy giá lên 5.254 USD, trước khi đóng cửa tuần tại 5.281 USD/ounce - mức cao nhất tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây xác nhận trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự tại Iran, sau khi Israel thông báo tấn công phủ đầu vào Cộng hòa Hồi giáo.

Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định rằng chỉ cần nhìn vào diễn biến của cổ phiếu và vàng hiện tại cũng đủ cho thấy nhà đầu tư nên nắm giữ tài sản nào.

Chỉ số S&P 500 đang khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 7.000 điểm và hiện ở mức 6.858 điểm, giảm gần 1% trong tuần. Ngược lại, vàng giao ngay tăng cao hơn 2% so với cuối tuần trước.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại FP Markets, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì nhờ nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng lãi suất mềm hơn.

Bank of America cho rằng dù đang tích lũy trong khoảng 5.200 USD, giá vàng vẫn có khả năng hướng tới 6.000 USD/ounce. Trong khi đó, MKS PAMP đánh giá thị trường giá lên hiện mới ở giai đoạn giữa chu kỳ và có thể tiến tới 6.750 USD/ounce khi môi trường chính trị Mỹ bước vào giai đoạn "nóng" hơn.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng.

“Nền tảng của thị trường vàng đã được xây dựng trong 4 năm qua, với việc các ngân hàng trung ương mua vàng nhiều chưa từng có. Kinh tế Mỹ suy yếu, rối loạn chính trị tại Washington, đồng USD yếu và núi nợ của Mỹ đều cho thấy đợt tăng này sẽ tiếp diễn. Nếu không vì lý do nào khác, thì vì các chính phủ nước ngoài tin tưởng và muốn nắm giữ vàng hơn là USD”, ông nói.

Cùng quan điểm dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết: “Tôi giữ quan điểm tăng giá, chưa có lý do để nghi ngờ, dù mức giá hiện tại là thách thức. Tôi theo dõi mốc 5.238 USD như vùng kháng cự sau khi mô hình tam giác tăng bị phá vỡ tuần này, và đến nay mức này đã chặn đỉnh 2 lần. Về thời điểm, mua đuổi ở vùng hiện tại có thể rủi ro, nhưng tôi chưa thấy lý do đảo chiều xu hướng”.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nói. “Tình hình chưa thay đổi và sẽ không thay đổi trong tương lai gần. Điều an toàn nhất là tiếp tục mua vàng”.

Về dữ liệu tuần tới, Lusk cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp có thể không tạo ra nhiều tác động đến giá vàng và bạc.

“Trừ khi xuất hiện con số vô lý, như tăng 300.000 hay 400.000 việc làm”, ông nói. “Nếu vậy, USD sẽ được hỗ trợ và kim loại sẽ giảm. Nhưng có khả năng đó không? Có lẽ không”. Lusk cho rằng cần ít nhất 250.000 việc làm mới để làm suy yếu động lực tăng của vàng và bạc.