Hormuz "rực lửa": Tài chính toàn cầu chao đảo, dòng tiền tìm hầm trú ẩn

Chỉ trong một đêm, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - trở thành tâm điểm căng thẳng quân sự. Khi quan hệ giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, các tập đoàn năng lượng và giới kinh doanh hàng hóa lập tức điều chỉnh lộ trình, hạn chế tàu thuyền đi qua khu vực rủi ro.

Từ London, Phố Wall đến các sàn giao dịch châu Á, sắc đỏ lan rộng không chỉ vì giá dầu tăng vọt. Thị trường đang tái định giá toàn bộ chuỗi cung ứng: từ giá nhiên liệu bán lẻ, cước vận tải biển cho tới cấu trúc danh mục đầu tư. Một điểm nghẽn nhỏ trên bản đồ nay trở thành biến số có khả năng tác động dây chuyền tới hệ thống tài chính toàn cầu.

Eo biển Hormuz không chỉ là huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, mà còn là nút thắt địa chính trị quan trọng (Ảnh: Reuters).

Khoản "phụ phí vô hình" và lằn ranh mỏng manh của chuỗi cung ứng

Trong giới tài chính, “phần bù rủi ro địa chính trị” là khái niệm quen thuộc: Thị trường không cần đợi một cảng biển bị phong tỏa hay nhà máy lọc dầu bốc cháy mới phản ứng. Chỉ riêng nỗi lo đã được quy thành tiền. Phân tích của Barclays cho thấy, dù dòng chảy dầu thô chưa suy giảm, bất định tại Trung Đông vẫn khiến hãng vận tải phải mua bảo hiểm đắt đỏ, đổi lộ trình hoặc giảm tốc.

Chính “phụ phí vô hình” này đã đẩy dầu Brent từ khoảng 71 USD lên sát 73 USD/thùng trong thời gian rất ngắn.

Thị trường hàng hóa luôn được định giá ở “biên”, nên chỉ một xáo trộn nhỏ ở cuối chuỗi logistics cũng đủ tạo biến động mạnh. Các chuyên gia của Barclays cảnh báo, nếu nguồn cung thực sự hụt khoảng 1 triệu thùng/ngày, kỳ vọng dư cung sẽ sụp đổ, mở đường cho Brent tiến về 80 USD/thùng.

Tác động không dừng ở dầu mỏ. Châu Âu đang theo sát các chuyến LNG từ Qatar qua Hormuz. Nếu khủng hoảng khiến châu Á đẩy mạnh gom hàng dự trữ, châu Âu sẽ phải trả giá cao để cạnh tranh nguồn cung. Áp lực tâm lý và nút thắt logistics này có thể phản ánh trực tiếp vào hóa đơn điện của hộ gia đình, bào mòn lợi nhuận công nghiệp và thổi bùng trở lại áp lực lạm phát.

Iran chiếm khoảng 4% nguồn cung dầu thô toàn cầu, phần lớn xuất sang thị trường châu Á (Ảnh: Reuters).

Khi dòng vốn hoảng loạn tìm "hầm trú"

Khác với các cú sốc cục bộ, biến động lần này tạo ra “hiệu ứng cánh bướm” lan khắp thị trường tài chính. Chỉ số VIX của Phố Wall - thước đo nỗi sợ - đã tăng khoảng 1/3 từ đầu năm. Chứng khoán toàn cầu, vốn chao đảo vì chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và làn sóng chốt lời cổ phiếu công nghệ, càng thêm mong manh.

Dòng tiền phòng thủ tăng tốc. Vàng tiếp tục lập đỉnh mới, tăng khoảng 22% từ đầu năm 2026. Đồng franc Thụy Sĩ tăng 3% so với USD, củng cố vị thế trú ẩn và đặt bài toán điều hành cho ngân hàng trung ương nước này. Ngược lại, bitcoin không còn giữ vai trò “vàng số”: đồng tiền này giảm 2% khi tin xấu xuất hiện và mất hơn 25% giá trị trong hai tháng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng shekel của Israel chịu áp lực ngay sau các đòn đáp trả từ Tehran. Dù từng phục hồi nhanh sau những cú sụt 5% trước đây, các chiến lược gia tại JPMorgan cảnh báo kịch bản hiện tại có thể nghiêm trọng hơn nếu xung đột kéo dài, khiến phần bù rủi ro ngoại hối phình to.

Ở chiều ngược lại, USD được dự báo hưởng lợi. Theo các chuyên gia của Commonwealth Bank of Australia, với vị thế xuất khẩu ròng năng lượng, Mỹ sẽ được hỗ trợ nếu giá dầu, khí duy trì cao. Nếu đứt gãy nguồn cung kéo dài, USD có thể vượt trội so với hầu hết tiền tệ khác, trừ yen Nhật và franc Thụy Sĩ.

Trên sàn cổ phiếu, phân hóa rõ nét: Nhiều hãng hàng không hủy chuyến, đối mặt chi phí nhiên liệu tăng, trong khi doanh nghiệp quốc phòng châu Âu tăng khoảng 10% từ đầu năm. Các thị trường như Saudi Arabia hay Dubai chìm trong sắc đỏ. Tại Anh, doanh nghiệp thăm dò hàng hóa quy mô nhỏ gặp khó khi khẩu vị rủi ro suy giảm, khiến cả những dự án tiềm năng cũng thiếu vốn triển khai.

Khi bom nổ, dòng tiền thông minh bắt đầu cuộc tháo chạy ngoạn mục tìm nơi trú ẩn như vàng, bạc hay đồng franc Thụy Sĩ. Điểm ngoại lệ là bitcoin khi đồng tiền số này giảm 2% hôm thứ Bảy và mất hơn 25% giá trị trong 2 tháng qua (Ảnh: Coin Insider).

Đừng biến tài sản thành một canh bạc

Đứng trước vòng xoáy thông tin dồn dập, bài toán đặt ra cho các nhà đầu tư cá nhân là làm sao để không trở thành "con rối" giật dây bởi các dòng tít giật gân. Sự thật là, giá của các loại hàng hóa như dầu hay bạc có thể đảo chiều nhanh bằng đúng tốc độ mà một thông điệp ngoại giao được phát đi. Khi đàm phán có dấu hiệu khả quan, "phí bảo hiểm chiến tranh" bốc hơi, giá dầu sẽ lao dốc không phanh. Ngược lại, chỉ một tin đồn về tàu hàng bị quấy rối, giá lại tạo ra những khoảng nhảy vọt chóng mặt.

Do đó, các chuyên gia thị trường khuyên nhà đầu tư nên nhìn nhận vàng, bạc hay dầu mỏ lúc này như một lớp "bảo hiểm danh mục", thay vì một công cụ để lướt sóng làm giàu chớp nhoáng. Bạc, với đặc tính lai giữa kim loại quý và nguyên liệu công nghiệp, có thể tăng vọt lúc đầu nhưng sẽ rớt thảm nếu bóng ma lạm phát dẫn tới suy thoái kinh tế. Dầu thô cũng vậy, biên độ dao động cực mạnh của nó có thể thiêu rụi tài khoản của những tay chơi ưa thích sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ trong một phiên giao dịch ngược sóng.

Thay vì cuốn vào trò chơi dự đoán thời điểm tên lửa rời bệ phóng, bước đi khôn ngoan nhất là rà soát lại sức khỏe bảng cân đối tài sản. Tránh xa các khoản vay đòn bẩy cao, chuẩn bị sẵn tâm lý cho những đợt rung lắc của cổ phiếu do kỳ vọng lãi suất thay đổi, và luôn giữ một lớp phòng hộ tỷ giá.

Thị trường tài chính vốn dĩ vô tình nhưng cực kỳ logic. Mọi biến số đang phụ thuộc vào độ lỳ lợm của các bên tại chảo lửa Trung Đông. William Jackson, kinh tế trưởng tại Capital Economics, nhận định rằng rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở những đợt tăng giá ngắn hạn.

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, đẩy giá dầu neo chặt quanh mốc 100 USD/thùng, nó sẽ tự động cộng thêm 0,6-0,7 điểm phần trăm vào tỷ lệ lạm phát toàn cầu. Đó mới thực sự là lúc nền kinh tế thế giới phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ cho những bất ổn địa chính trị.