Hàng không toàn cầu "vỡ trận" vì Trung Đông đóng cửa không phận

Ngày 28/2, ngành hàng không thế giới rơi vào tình trạng rối loạn nghiêm trọng khi Sân bay Quốc tế Dubai và Sân bay Quốc tế Hamad tại Doha đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Sự kiện này lập tức làm đứt gãy trục trung chuyển quan trọng nối liền châu Âu, châu Á và châu Phi, đẩy hàng triệu hành khách vào cảnh mắc kẹt.

Cuộc khủng hoảng bùng phát trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang, với các đợt phóng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào hạ tầng chiến lược. Để đảm bảo an toàn hàng không dân dụng, các quốc gia như UAE, Qatar, Jordan và Iraq buộc phải đóng cửa không phận.

Với công suất trung bình khoảng 250.000 lượt khách/ngày tại Dubai và hàng trăm nghìn lượt tại Doha, lệnh đình chỉ bay đột ngột khiến hàng triệu hành khách trên toàn cầu bị ảnh hưởng.

Khác với những gián đoạn do thời tiết hay lỗi kỹ thuật, lần này rủi ro đến trực tiếp từ yếu tố an ninh khi nhiều vụ nổ và tên lửa được ghi nhận tại các quốc gia vốn được xem là điểm trung chuyển an toàn.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi bay FlightRadar24, chỉ trong 24 giờ đầu sau lệnh cấm, hơn 280 chuyến bay bị hủy hoàn toàn và ít nhất 250 chuyến khác chậm kéo dài. Hàng trăm máy bay đang trên hành trình qua Trung Đông buộc phải quay đầu giữa không trung - tạo nên hiện tượng mà giới chuyên gia gọi là cuộc “di cư ngược” chưa từng có trong lịch sử hàng không hiện đại.

Hàng trăm máy bay đang trên hành trình qua Trung Đông buộc phải quay đầu (Ảnh: FlightRadar24).

Nhiều chuyến bay từ Dublin, Warsaw hay Istanbul đã bay nửa chặng nhưng không thể hạ cánh. Các đường bay từ Mỹ sang Ấn Độ và Đông Nam Á vốn đi qua vùng Vịnh phải chuyển hướng. Hành khách từ Sri Lanka, Bangladesh cũng phải đáp xuống Oman thay vì Dubai như kế hoạch.

Tại London và ngay cả Dubai, có những hành khách đã hoàn tất thủ tục, ngồi trên khoang chờ cất cánh thì nhận thông báo không phận đóng cửa. Toàn bộ hành khách phải quay lại nhà ga trong tình trạng quá tải và hoang mang.

Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsia thông báo tạm dừng toàn bộ các chuyến bay thương mại đến Israel và Iran cho đến khi có thông báo mới.

British Airways xác nhận chuyến bay BA108 từ Dubai đi London Heathrow phải dừng khai thác dù hành khách đã lên máy bay. Emirates và Qatar Airways cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ mạng lưới bay tại Dubai và Doha, ưu tiên đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Do Dubai và Doha là “yết hầu” của các đường bay đường dài, việc hàng nghìn máy bay mắc kẹt tại vùng Vịnh gây hiệu ứng domino lên các trung tâm lớn như London, Paris, Singapore, Sydney và New York. Nhiều sân bay thiếu máy bay cho các chặng kế tiếp, khiến chuỗi vận hành toàn cầu rơi vào hỗn loạn.

Làn sóng gián đoạn nhanh chóng lan sang châu Á. 2 hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Ấn Độ là IndiGo và Air India cũng đã tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến các điểm đến ở Trung Đông trong ngày 28/2.

Sân bay Quốc tế Changi thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga.

Hiện giới chức khu vực chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận. Khi trục trung chuyển lớn nhất thế giới tạm thời tê liệt, ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.