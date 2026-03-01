Mỹ - Israel không kích Iran: Dự báo giá vàng tuần tới

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 23/2-28/2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 184-187 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần qua, mặt hàng này “khởi động” ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong ngày vía Thần Tài (26/2), vàng miếng được điều chỉnh lên mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) và sau đó tăng lên mức hiện tại cùng chiều với diễn biến của thị trường quốc tế.

Giá vàng thế giới chốt tuần này mở cửa tuần ở mức 5.146 USD/ounce, sau đó nhanh chóng tăng lên trên 5.245 USD rồi điều chỉnh về 5.100 USD vào thứ 3. Sau đó, kim loại quý phục hồi lên quanh 5.200 USD và dao động hẹp trong vùng 5.150-5.200 USD vào giữa tuần.

Đến thứ 6, căng thẳng Trung Đông thúc đẩy lực mua mạnh, giúp giá vàng bứt phá lên 5.254 USD và chốt tại 5.281 USD/ounce - cao nhất tuần.

Sáng 28/2, Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích Iran. Iran là nhà sản xuất dầu lớn và tọa lạc đối diện với bán đảo Ả Rập qua eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua. Do đó, xung đột có thể khiến lượng dầu đưa ra toàn cầu giảm và đẩy giá lên cao.

Không chỉ dầu, giá vàng dự báo tiếp tục đi lên, khi các nhà đầu tư đổ xô mua vào. Từ đầu năm, kim loại màu vàng đã tăng 22%. Khảo sát của Kitco cho thấy Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều đồng thuận rằng vàng sẽ tăng giá tuần sau.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Cụ thể, 18 chuyên gia tham gia khảo sát tại Kitco News. Trong đó, 12 chuyên gia (67%) kỳ vọng giá vượt 5.300 USD tuần tới, 2 người (11%) dự báo giảm, 4 người (22%) cho rằng rủi ro cân bằng.

Trong khi đó, 266 phiếu được bỏ trong khảo sát trực tuyến của Kitco, với tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng mạnh sau 3 tuần lạc quan ở mức thấp 60%. 202 nhà giao dịch (76%) dự báo giá tiếp tục tăng tuần tới, 34 người (13%) dự báo giảm, 30 người (11%) kỳ vọng đi ngang.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng.

“Nền tảng của thị trường vàng đã được xây dựng trong 4 năm qua, với việc các ngân hàng Trung ương mua vàng nhiều chưa từng có. Kinh tế Mỹ suy yếu, rối loạn chính trị tại Washington, đồng USD yếu và núi nợ của Mỹ đều cho thấy đợt tăng này sẽ tiếp diễn. Nếu không vì lý do nào khác, thì vì các chính phủ nước ngoài tin tưởng và muốn nắm giữ vàng hơn là USD”, ông nói.

Cùng quan điểm dự báo giá vàng tuần tới sẽ tăng, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết: “Tôi giữ quan điểm tăng giá, chưa có lý do để nghi ngờ, dù mức giá hiện tại là thách thức. Tôi theo dõi mốc 5.238 USD như vùng kháng cự sau khi mô hình tam giác tăng bị phá vỡ tuần này, và đến nay mức này đã chặn đỉnh 2 lần. Về thời điểm, mua đuổi ở vùng hiện tại có thể rủi ro, nhưng tôi chưa thấy lý do đảo chiều xu hướng”.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart.com, nói: “Tình hình chưa thay đổi và sẽ không thay đổi trong tương lai gần. Điều an toàn nhất là tiếp tục mua vàng”.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế tuần tới không quá dày đặc, song các báo cáo được đưa ra đều có tác động lớn tới thị trường. Đáng chú ý là báo cáo việc làm tháng 2, doanh số bán lẻ tháng 1 cùng các chỉ số cập nhật về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ.

Trong ngày thứ 2, thị trường sẽ đón nhận chỉ số PMI sản xuất tháng 2 do ISM công bố. Đến thứ 4, ISM sẽ công bố PMI dịch vụ, cùng với báo cáo việc làm khu vực tư nhân (ADP).

Sang thứ 5, giới đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Tuần giao dịch sẽ khép lại vào sáng thứ 6 với 2 báo cáo quan trọng là bảng lương phi nông nghiệp tháng 2 và doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ.