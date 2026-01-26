Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng vọt

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 19/1 đến 24/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuần liền trước đó, mặt hàng này được niêm yết tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, chỉ sau một tuần, vàng miếng được điều chỉnh tăng 11,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới tuần trước mở đầu tuần quanh 4.654 USD/ounce, đi ngang do thị trường Mỹ nghỉ lễ, trước khi bứt phá mạnh nhờ lực mua từ châu Á và đặc biệt là sự trở lại của nhà đầu tư Mỹ.

Những lo ngại liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump về Greenland khiến thị trường biến động mạnh, đẩy giá vàng có lúc lập đỉnh mới 4.885 USD/ounce rồi nhanh chóng điều chỉnh.

Sang thứ 5, vàng vượt mốc 4.900 USD, thiết lập kỷ lục mới tại 4.965 USD/ounce. Đến phiên thứ 6, kim loại quý tiếp tục tăng vọt, tiến sát ngưỡng 5.000 USD, đạt đỉnh 4.989 USD trước khi tích lũy quanh vùng 4.980 USD khi bước vào cuối tuần.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù thị trường không kỳ vọng Fed thay đổi lãi suất trước tháng 6, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các tín hiệu bất đồng trong nội bộ Fed cũng như giọng điệu của Chủ tịch Jerome Powell trong cuộc họp báo.

Ngoài ra, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, chỉ số niềm tin tiêu dùng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng sẽ ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra rất lạc quan với triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân bắt đầu thận trọng hơn sau đà tăng nóng.

Trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 12 người (80%) dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới. Chỉ một chuyên gia (7%) cho rằng giá sẽ giảm, còn hai người (13%) nhận định thị trường đi ngang.

Ở chiều ngược lại, cuộc thăm dò trực tuyến với 272 phiếu bầu cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ đã hạ nhiệt. Dù vậy, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế khi 193 người (71%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên, 40 người (15%) dự báo giảm và 39 người (14%) cho rằng giá sẽ ổn định.

Nhận định về thị trường, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Bannockburn Global Forex, cho rằng dù căng thẳng địa chính trị quanh Greenland đã hạ nhiệt, điều này không đủ để cản đà tăng của vàng.

Kevin Grady, Chủ tịch đơn vị chuyên về giao dịch Phoenix Futures and Options, cũng cho rằng vàng đang ở trong trạng thái "khó bị ngăn cản". Theo ông, vàng tăng giá cả khi thị trường chứng khoán đi xuống lẫn khi chứng khoán phục hồi, cho thấy mốc 5.000 USD là mục tiêu mà giới giao dịch đã sớm xác định.

Ở chiều ngược lại, vẫn có cảnh báo giá vàng giảm. Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FxPro, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Nguyên nhân là kim loại quý đã tăng gần 7% trong tuần - là một trong những tuần tăng mạnh mẽ nhất.

Nhà phân tích cấp cao của Kitco, Jim Wyckoff, lưu ý rằng cả vàng và bạc đều đang lập các mức cao kỷ lục mới. “Nhu cầu trú ẩn an toàn kéo dài và lực mua theo biểu đồ trong bối cảnh kỹ thuật tăng giá vững chắc tiếp tục đẩy giá kim loại quý đi lên”, ông nêu.

“Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua đối với hợp đồng tương lai vàng tháng 2 là đóng cửa trên vùng kháng cự mạnh tại 5.000 USD”, Wyckoff cho biết.

“Mục tiêu giảm ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.539,10 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở mức đỉnh kỷ lục 4.970 USD, sau đó là 5.000 USD. Hỗ trợ đầu tiên ở 4.900 USD và tiếp theo là 4.850 USD”, ông nhận định.