Giá vàng “bốc hơi” gần 30 triệu đồng từ đỉnh, người mua lỗ nặng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/5 đến 24/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là tuần thứ 2 liên tiếp giá kim loại quý trong nước đi xuống. Nếu tính từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 1, vàng miếng đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng.

Cộng thêm với chênh lệch mua - bán hiện tại là 3 triệu đồng, người mua vàng nếu lỡ “đu đỉnh” có thể đã lỗ 32,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường quốc tế, giá vàng mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ, giá tăng dần trong suốt 2 ngày đầu tuần. Đà tăng chỉ chững lại khi giá tiến sát ngưỡng 4.600 USD/ounce trước khi lực bán quay trở lại chiếm ưu thế.

Xu hướng đảo chiều xuất hiện khi vàng nhanh chóng rơi xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce và áp lực bán tiếp tục kéo dài, đưa giá xuống mức thấp nhất tuần là 4.453 USD/ounce. Giá vàng sau đó phục hồi trở lại trên mốc 4.500 USD/ounce và đóng cửa tuần này ở mức 4.508 USD/ounce. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp kim loại màu vàng giảm giá.

Giá vàng thế giới biến động mạnh do chịu tác động đan xen giữa nhu cầu trú ẩn từ căng thẳng Trung Đông, đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và lo ngại Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn trong thời gian dài hơn dự kiến.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về quản lý tài sản Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng chưa thể xác nhận xu hướng tăng mới nếu chưa vượt vùng 4.600 USD/ounce. Vị chuyên gia này cảnh báo rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu, nhất là nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao.

Ông nhận định, nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước vùng Vịnh có thể phải bán bớt dự trữ vàng để hỗ trợ nền kinh tế. Việc này qua đó tạo thêm áp lực giảm giá cho thị trường vàng.

Mặt khác, kết quả khảo sát vàng hàng tuần lại cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm bi quan đối với triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ tâm lý lạc quan bất chấp đà giảm của vàng.

Có 13 chuyên gia tham gia khảo sát. Giới phân tích nghiêng về xu hướng giảm sau khi vàng một lần nữa không thể giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự báo giá vàng sẽ tăng. 8 người khác, chiếm 62%, cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống. 3 nhà phân tích còn lại, tương đương 23%, nhận định vàng sẽ đi ngang.

Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 18 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 56%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 7 người khác, chiếm 22%, cho rằng vàng sẽ giảm giá. 7 nhà đầu tư còn lại, tương đương 22%, nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến FxPro lại nghiêng về kịch bản vàng sẽ giảm giá trong ngắn hạn. Theo vị này, giá vàng đã giảm xuống quanh 4.460 USD/ounce trong nửa đầu tuần, trước khi phục hồi nhờ các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, qua đó giúp thị trường ổn định trở lại trên mốc 4.500 USD/ounce.

Dù ghi nhận những tiến triển nhất định trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, ông Kuptsikevich vẫn cho rằng khả năng cao giá vàng sẽ giảm về vùng 4.370-4.400 USD/ounce vào cuối tuần tới.

Ông cảnh báo rằng thị trường có thể chứng kiến cuộc giằng co mạnh giữa phe mua và phe bán tại vùng giá này. Nếu áp lực bán gia tăng nhanh chóng, đà giảm của vàng có thể bị đẩy mạnh hơn nữa. Ngược lại, thị trường cần ổn định trở lại trên ngưỡng 4.800 USD/ounce trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng.

Tuần giao dịch tới được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.

Tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.